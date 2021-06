Vender Suárez foi uma piada, ele calou a boca de muita gente', diz ex-companheiro de Barça

Suárez atuou por 283 partidas pelo Barcelona, e marcou 195 gols no time

O lateral direito do Barcelona, Jordi Alba aproveitou que estava concentrado para a Euro na Espanha, para analisar as notícias do seu time.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em entrevista ao 'El Larguero', da rádio Cadena SER, Alba foi questionado a respeito da polêmica sobre a vacinação dos jogadores: "A nossa opinião não conta, não mandamos. Se nos dizem que nos vacinam, nós vacinamos, e se nos dizem que não nos vacinam, então não.”

"Parece que em muitos casos que a culpa é dos jogadores, que somos culpados e não temos nada para fazer lá. Aceitamos todo o tipo de opiniões e nada mais."

O ídolo do Barça também foi perguntado sobre a saída do atacante Luis Suárez para o Atlético de Madrid.

Alba explicou que não gostou da saída do uruguaio principalmente pelos boatos de uma briga entre o atacante e Lionel Messi: “Dizem muitas atrocidades, muitas coisas são verdadeiras e outras não têm pé nem cabeça.”

“Luis foi espetacular, um cara muito trabalhador, que formou um grupo humano espetacular, muito bom, e então os números estavam lá: terceiro artilheiro da história do Barça e um show.”

Luis Suárez pelo Atlético de Madrid Foto: Getty

E sobre a transferência de Suárez, Jordi Alba foi muito contundente: “O caso do Luis Suárez parece uma piada. Ele é um jogador que deu muito ao Barça e praticamente se entregou a um rival direto como o Atlético de Madrid. E olha, agora ele ganhou a Liga. Não gostei da saída dele.”

“Não gostei. Além da amizade que nos uniu, onde é que vai encontrar um centroavante como ele? Haverá jogadores muito bons, mas o que Luis te deu...Mas olha, foi decidido assim e é isso.”

“Estou falando com ele, uma grande amizade nos une. Ele tem sido feliz no Atlético de Madrid, conseguiu vencer o Campeonato Espanhol e tem guardado muito de boca fechada. Não foi fácil para ele no ano passado no Barça, teve oportunidade de calar a boca e foi assim,” afirmou Alba.