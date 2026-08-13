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Christian Guinin

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Venda recorde! Chuva de dinheiro milionária para o promovido à Bundesliga

Bundesliga
M. Baur
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Campeonato Escocês

O SC Paderborn terá de deixar o meio-campista Mika Baur sair. Em compensação, o clube recém-promovido deverá receber uma quantia recorde.

Como o clube da elite alemã anunciou oficialmente nesta quinta-feira, o jogador de 22 anos está se transferindo para o atual campeão escocês, o Celtic Glasgow.

"Na verdade, gostaríamos muito de tê-lo mantido", disse o diretor executivo de esportes do Paderborn, Sebastian Lange. "Quando ele expressou esse desejo, não quisemos impedir isso, também diante de menos de um ano restante de contrato — com a condição de que o nosso SCP também se beneficie."

Sky já havia informado anteriormente sobre um acordo iminente. No clube da Premiership, Baur teria assinado um contrato válido até 30 de junho de 2031.

Mika Baur se torna a venda recorde do SC Paderborn

Lange falou em uma "solução econômica muito boa", e o clube da Bundesliga vai usá-la "para seguir reforçando nosso elenco até o fim da janela de transferências".

Segundo informações, o Paderborn pode até receber uma taxa de transferência de oito milhões de euros, o que significaria um novo recorde de venda. Até aqui, Aaron Zehnter detinha essa melhor marca: o jogador de 21 anos havia se transferido para o VfL Wolfsburg há um ano por 4,5 milhões de euros.

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