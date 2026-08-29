Casper Tengstedt parece estar vivendo seus últimos dias como jogador do Feyenoord. Os Roterdammers, segundo a Voetbal International, chegaram a um acordo com o Toulouse pela transferência do atacante de 26 anos. Apenas as últimas formalidades e os exames médicos ainda separam a ida para a França.

O negócio envolve um valor de quatro milhões de euros, sem contar bônus, informa a VI. Além disso, o Feyenoord incluiu uma porcentagem de revenda no acordo. Com isso, tudo indica o fim de um período em que Tengstedt não conseguiu conquistar uma vaga no time titular.

O interesse do Toulouse ganhou força nesta semana e se tornou mais concreto na sexta-feira. O clube francês planejava voltar ao Feyenoord com uma proposta melhorada. Isso acabou sendo suficiente para que as duas partes chegassem a um acordo sobre a transferência do atacante dinamarquês.

O próprio Tengstedt estava aberto a uma saída para a França. O atacante não faz parte dos planos do técnico Giovanni van Bronckhorst nesta temporada e não disputou nenhum minuto oficial pelo Feyenoord nas primeiras semanas do novo ano futebolístico. Apenas contra o SC Cambuur ele esteve entre os relacionados para a partida.

A concorrência no ataque também é grande. Ayase Ueda é incontestável como camisa 9, enquanto Van Bronckhorst também pode contar com Nacho Ferri e Shaqueel van Persie. Por isso, havia pouca perspectiva de minutos em campo para Tengstedt.

O Feyenoord contratou Tengstedt no verão de 2025 para levá-lo a De Kuip. Na época, os Roterdammers pagaram cerca de seis milhões de euros ao Benfica e assinaram com o dinamarquês até meados de 2029. No primeiro ano, porém, ele decepcionou principalmente: em 23 partidas, em grande parte saindo do banco, marcou cinco gols.

Agora, falta apenas o último passo rumo ao Toulouse. Tengstedt primeiro terá de ser aprovado nos exames médicos, depois do que as formalidades restantes poderão ser concluídas. Se tudo transcorrer sem problemas, Tengstedt deixará o Feyenoord após uma temporada e dará sequência à carreira na Ligue 1.

Liquidação

O Feyenoord quer criar espaço no elenco e na folha salarial neste verão. Por isso, os Roterdammers já se despediram de Anel Ahmedhodzic, enquanto Luka Ivanusec e Jordan Lotomba seguem sob contrato, mas também já não parecem fazer parte dos planos. Para eles, o Feyenoord também buscará uma solução nos últimos dias da janela de transferências.



