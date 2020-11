Venda de Lucas Veríssimo é única chance de o Santos sobreviver, diz presidente

O time, segundo Orlando Rollo, não tem dinheiro nem para pagar os salários do resto de 2020 ao elenco

O momento financeiro do é bastante delicado. Sem dinheiro para fechar as contas do ano, o presidente do clube acredita que a única maneira de arrecadar o necessário seja vendendo algum jogador, e o mais provável é Lucas Veríssimo.

"O Santos precisa negociar o Lucas Veríssimo. O Santos não tem condição de sobrevivência até janeiro se não negociarmos ele. O Santos tem dívida a curto prazo, entre salários e dívidas na Fifa, de cerca de R$ 54 milhões. Tínhamos recebíveis ínfimos, de aproximadamente R$ 5 milhões, quando assumimos. O atleta tem que ser negociado", disse o presidente, Orlando Rollo, em coletiva nesta sexta-feira (20).

Veríssimo até recebeu propostas para deixar o clube, entre elas uma do Benfica, de Jorge Jesus, que ofereceu € 7 milhões (R$ 43,3 milhões, de acordo com a cotação atual) para ter o zagueiro em seu elenco, mas a negociação foi negada pelo Conselho Deliberativo que, por conta da proximidade das eleições presidenciais do clube, precisa aprovar qualquer movimentação do futebol santista.

Tentando reverter a decisão do Conselho, Orlando Rollo e os demais dirigentes do clube estão se movimentando para preparar um documento que detalha a situação financeira do clube. O documento deve ser enviado ao Conselho Fiscal, a fim de tentar que, em reunião extraordinária, o Conselho Deliberativo reverta a negativa da venda.

Além das dificuldades enfrentadas agora, o Santos também alega não ter nenhum valor que possa ser antecipado, uma vez que já foi eliminado da Copa do Brasil e a premiação do Campeonato Brasileiro depende da posição final na tabela de classificação.

O Santos, porém, agora corre contra o tempo. Por um lado o está prestes a desistir do negócio, segundo Rollo, e do outro o não tem dinheiro para pagar os salários de novembro e dezembro de seus atletas. "Se não conseguirmos vender o Lucas Veríssimo, não vejo solução financeira", disse o presidente.

Foto: Ivan Storti/Santos FC/Divulgação

Além deste aspecto financeiro, o Santos também vê a situação com o Huachipato, do , em relação à dívida por Soteldo se complicar novamente. Depois de um acordo ter sido feito, de forma que o Peixe quitasse suas pendências com o s chilenos, novas exigências foram feitas.

Segundo o acordo feito pelos times, o Huachipato voltaria a ter 100% dos direitos de Soteldo e a dívida estaria quitada, de forma que o chilenos retirariam o processo aberto na Fifa contra o Alvinegro. Agora, porém, novas exigências, não aprovadas pelo Conselho, foram feitas e as negociações reabertas.