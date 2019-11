Venda de camisas do Flamengo dispara; Gabigol é o preferido da torcida

Torcida do Flamengo aumenta compra de camisas da equipe após a goleada por 5 a 0 sobre o Grêmio, pela semifinal da Libertadores. Informação é da Folha

Desde a goleada por 5 a 0 sobre o , na semifinal da , a venda de camisetas do disparou, de acordo com a coluna Painel SA, do jornal Folha de . O número de uniformes comercializados praticamente dobrou de janeiro a outubro deste ano e comparado às estatísticas do mesmo período em 2018.

Após o jogo ocorrido em 23 de outubro passado, no Maracanã, as compras alavancaram. A procura pela camiseta no Livre subiu 260%.

A Netshoes informa que o campeão de vendas é o atacante Gabigol, artilheiro do time na temporada e um dos símbolos da atual campanha. O camisa 9 concentra 70% da venda dos uniformes, enquanto Bruno Henrique tem 20% e Arrascaeta conta com 6%.