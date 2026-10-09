Konstantinos Tzolakis não precisou de muito tempo para provar que sua transferência para a Inglaterra não foi apenas um negócio caríssimo, mas sim um investimento em um goleiro excepcional. Do brilho com a seleção da Grécia às defesas decisivas com a camisa do Hull City, o jogador de 23 anos vem se impondo com força, em meio a previsões de que seu valor possa chegar a 80 milhões de euros, e talvez mais, caso mantenha suas atuações impressionantes.

Os resultados da seleção da Grécia no período recente confirmam que uma geração promissora começou a se impor, mas Tzolakis continua sendo um de seus maiores destaques, graças ao seu nível notável entre as três traves, segundo informou o jornal espanhol "Marca".

Desde sua estreia internacional em junho de 2024, o goleiro disputou a posição de titular com Odysseas Vlachodimos, antes de o técnico Ivan Jovanović lhe conceder confiança nos quatro jogos da Liga das Nações da Uefa.

Tzolakis foi um dos principais motivos de a Grécia liderar seu grupo e competir com força, depois de sua meta ter sido vazada apenas três vezes em quatro partidas, mantendo-a sem sofrer gols duas vezes diante da Alemanha. Além disso, defendeu 15 finalizações, entre elas oito tentativas de dentro da área, e contribuiu para evitar 1,38 gol esperado, de acordo com as estatísticas avançadas.

O goleiro se destacou especialmente diante da Alemanha, quando defendeu cinco bolas, mas preferiu dar o crédito ao grupo, dizendo: "Foi um esforço coletivo. Defendemos todos por longos períodos, e eles não representaram grande ameaça no primeiro tempo como aconteceu no segundo".

O brilho de Tzolakis com a seleção não foi fruto do acaso, mas sim uma extensão de seu nível diferenciado com o Olympiacos, com o qual conquistou quatro títulos do Campeonato Grego, duas copas nacionais e uma Supercopa, além da conquista do título da Liga Conferência da Uefa em 2024.

Na final diante da Fiorentina, teve um papel decisivo na conquista de sua equipe, depois de defender quatro finalizações, todas de dentro da área, e evitar 1,09 gol esperado. Sua intervenção mais importante foi diante da finalização de Emmanuel Kouamé aos 69 minutos, quando tirou a bola do ângulo superior de sua meta, mantendo o empate sem gols antes de decidir o título.

Investimento do Hull City dá frutos

Tzolakis transferiu-se para o Hull City no último verão por 23 milhões de euros, em um negócio que o tornou o segundo jogador mais caro a deixar o Olympiacos, atrás de Kostoulas.

O clube inglês buscava um goleiro confiável que o ajudasse a competir na Premier League, e encontrou o que procurava no goleiro grego, que possui experiência em lidar com a pressão apesar da pouca idade.

O técnico Sergej Jakirović explicou que Tzolakis era o mais jovem entre três goleiros visados pelo clube, mas possuía uma vantagem importante: sua experiência com o Olympiacos, onde se acostumou às grandes pressões, o que pode tornar sua nova experiência menos desgastante do ponto de vista psicológico.

E seus números revelam um início forte: defendeu 17 finalizações, entre elas 13 de dentro da área, registrou seis cortes bem-sucedidos e manteve sua meta sem sofrer gols em três partidas, de acordo com as estatísticas apresentadas no relatório.

Objetivo claro e valor com tendência de alta

Tzolakis sabe que a passagem do Campeonato Grego para a Premier League exige evolução constante, por causa da diferença de ritmo, velocidade e nível de competição.

Tzolakis disse em entrevista à "BBC": "Quando você passa do Campeonato Grego para a Premier League, a melhor liga do mundo, tudo se torna diferente. Primeiro você precisa lutar por si mesmo, e depois desenvolver suas habilidades".

Acrescentou que manter a meta sem sofrer gols em sete ou oito partidas foi estabelecido como objetivo para ajudar a equipe a permanecer na Premier League. No último confronto diante do Newcastle, no estádio St James' Park, Tzolakis defendeu um pênalti cobrado por Yoane Wissa, mas não conseguiu evitar a primeira derrota de sua equipe nesta temporada.

Apesar disso, seu nível levou Jakirović a prever uma alta significativa em seu valor de mercado, dizendo que ele pode chegar a 60, 70 ou até 80 milhões, e entre seu brilho internacional e sua consistência com o Hull City, Tzolakis parece candidato a continuar em ascensão, depois de ter se transformado de um goleiro promissor na Grécia em um nome que merece acompanhamento no futebol europeu.