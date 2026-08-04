A seleção do Egito de handebol feminino sub-18 deu continuidade à sua histórica e excepcional campanha no Campeonato Mundial, ao conquistar uma emocionante vitória sobre a Dinamarca, uma das seleções mais fortes do torneio, pelo placar de 23 a 22, com uma diferença de apenas um gol, em uma partida emocionante válida pelas disputas da fase principal do torneio.

As jogadoras do Egito apresentaram uma atuação forte e coesa durante toda a partida, com o primeiro tempo terminando em empate positivo por 11 a 11, antes de a seleção egípcia conseguir decidir o confronto a seu favor no segundo tempo, por uma diferença de apenas um gol, alcançando mais uma vitória histórica que se soma à sua sequência de conquistas no torneio.

Aproveitamento perfeito no "grupo da morte"

A seleção sub-18 do Egito conseguiu um aproveitamento perfeito na fase de grupos, que foi descrita como "grupo da morte" devido à força das seleções que dele participavam. O Egito iniciou sua trajetória com uma emocionante vitória sobre a Croácia, vice-campeã da Europa, pelo placar de 27 a 24.

A seleção egípcia deu continuidade aos seus resultados impressionantes ao superar a França, uma das seleções mais fortes do mundo, pelo placar de 29 a 24, antes de encerrar as disputas da primeira fase com uma vitória arrasadora e histórica sobre a seleção de Fiji por 83 a 17, na maior diferença de gols alcançada pela seleção egípcia na história de suas participações no torneio.

Emocionante virada diante da Coreia do Sul

Em seu primeiro confronto na fase principal, a seleção sub-18 do Egito apresentou uma atuação heroica e excepcional diante da Coreia do Sul, conseguindo uma emocionante virada após reverter uma desvantagem de 27 a 23 em uma vitória dramática por 28 a 27 nos últimos instantes da partida, em uma cena que refletiu o elevado espírito de luta das jogadoras da seleção.

Essa atuação excepcional reflete a conquista histórica alcançada pela seleção sub-18 do Egito no torneio, após conseguir se classificar para as quartas de final pela primeira vez na história de suas participações no torneio, em um feito inédito que fica creditado ao handebol feminino egípcio.

Confronto pegando fogo

A seleção sub-18 do Egito se prepara para disputar um confronto decisivo nas quartas de final do Campeonato Mundial, no qual está previsto que o Egito enfrente a seleção que terminar na segunda posição do Grupo 3 da fase principal.

O adversário do Egito nas quartas de final será definido após o forte confronto entre as seleções da China e da Hungria, marcado para esta terça-feira, no qual o resultado desta partida decidirá a liderança e o vice-liderança do Grupo 3.

Campanha excepcional com cinco vitórias consecutivas

A seleção egípcia disputou até o momento 5 partidas na fase de grupos e na fase principal do Campeonato Mundial, vencendo todas elas sem nenhuma derrota, com os resultados a seguir:

Fase de grupos:

• Egito (27) – (24) Croácia

• Egito (29) – (24) França

• Egito (83) – (17) Fiji

Fase principal:

• Egito (28) – (27) Coreia do Sul

• Egito (23) – (22) Dinamarca