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O coproprietário do Manchester United, Avram Glazer, provocou uma nova onda de polêmica ao sugerir que o clube não precisa ter sucesso em campo para continuar sendo uma potência comercial. As declarações vêm em um momento delicado para o Manchester United, que enfrenta dificuldades e está perto das últimas posições da tabela da Premier League.

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Glazer prioriza a marca em detrimento dos títulos

Em uma declaração que certamente afastará ainda mais uma torcida já frustrada, Glazer afirmou que a saúde financeira do clube não está estritamente ligada ao desempenho em campo. O empresário americano de 66 anos fez essas declarações durante uma rara aparição pública na Deutsche Bank Sports Investment Conference, em Londres, conforme noticiado pelo The Athletic. Na ocasião, foi questionado sobre a relação entre a excelência esportiva e as receitas comerciais.

Ao comparar o clube com outras grandes franquias esportivas, Glazer citou o New York Yankees, da Major League Baseball, e o Dallas Cowboys, da NFL, destacando que ambos continuam sendo marcas de enorme força global apesar de longos períodos sem conquistar títulos.

A posição do proprietário parece refletir uma visão recorrente na diretoria do clube em Old Trafford nos últimos anos. Essa filosofia ecoa comentários feitos pelo ex-vice-presidente executivo Ed Woodward em 2018. Durante uma teleconferência com investidores há seis anos, Woodward declarou: “O desempenho em campo não tem, de fato, um impacto significativo no que podemos fazer na área comercial do negócio”.

Estabilidade financeira apesar da má fase

Apesar de não conquistar títulos recentes da Premier League, o Manchester United continua sendo uma potência no mundo dos negócios. Atualmente, a Forbes classifica o Manchester United como o terceiro clube de futebol mais valioso do mundo, atrás apenas dos gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona.

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O momento dessas declarações é particularmente delicado, já que elas vêm pouco depois de torcedores protestarem em voz alta contra os proprietários durante uma partida europeia recente. Embora a equipe tenha encerrado uma sequência de nove jogos sem vencer com uma virada dramática por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League, o ambiente em Old Trafford continua tóxico.

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A equipe de Michael Carrick mostrou poder de reação para superar uma desvantagem de dois gols contra o time italiano, mas a vitória foi ofuscada pela expulsão de Matheus Cunha nos minutos finais. O atacante brasileiro agora ficará fora de partidas europeias importantes, desfalcando ainda mais um elenco que tem sofrido com a falta de regularidade durante toda a temporada.

O Manchester United ocupa atualmente a 17ª posição na tabela da Premier League, com apenas uma vitória nos nove primeiros jogos: um triunfo por 5 a 2 sobre o Ipswich Town em 30 de agosto. Os problemas nas competições nacionais se agravaram com a eliminação precoce na Copa da Liga, após a derrota por 3 a 2 para o Brighton em Old Trafford.

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Confronto decisivo contra o Aston Villa

O Manchester United agora se prepara para um confronto decisivo pela Premier League no domingo contra o Aston Villa, 10º colocado com 12 pontos, que chega à partida buscando se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Barcelona na Champions League.