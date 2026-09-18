O jornalista Laranhaga considerou provável que Kylian Mbappé escolha vencer a Liga dos Campeões da Europa com o Real Madrid em vez de conquistar a Bola de Ouro, em um debate que abordou a prioridade da conquista coletiva do clube espanhol em comparação com o prêmio individual.

Laranhaga afirmou, durante sua participação no programa "El Partidazo de Cope", que sua avaliação se baseou nas declarações de Mbappé sobre o desejo de se tornar parte da história do Real Madrid, explicando que vencer a Liga dos Campeões da Europa com o clube lhe daria uma conquista coletiva que eternizaria seu nome na história da equipe.

Laranhaga expôs sua posição sobre Mbappé com objetividade, ao considerar que não seria lógico supor que o jogador diz uma coisa publicamente e pensa o contrário, por isso avaliou que sua postura seria clara: "Ele escolherá a Liga dos Campeões da Europa", baseando-se em seu desejo declarado de deixar sua marca na história do Real Madrid, e que os nomes "são eternizados na história dessa forma".

Por outro lado, Laranhaga apresentou outro ponto de vista, segundo o qual a Bola de Ouro pode ser tentadora para os jogadores de futebol, pois concede um reconhecimento individual claro e está associada ao nome e à imagem do vencedor, o que pode levar alguns jogadores a considerá-la mais capaz de eternizá-los de forma pessoal do que vencer a Liga dos Campeões da Europa com a equipe.