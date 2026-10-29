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O lateral Nathaniel Brown, do Bayern de Munique, dedicou seu gol e a vitória da equipe por 6 a 1 sobre o Magdeburg, pela Copa da Alemanha, ao técnico do clube, que estava ausente. O defensor afirmou que o elenco está completamente unido antes do Der Klassiker de sábado.

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Brown se destaca, e Bayern de Munique avança com facilidade às oitavas de final

Nathaniel Brown coroou uma grande atuação individual ao marcar o quinto gol do Bayern de Munique na vitória por 6 a 1 sobre o Magdeburg, pela Copa da Alemanha, na Allianz Arena. O jovem defensor começou a partida em uma linha de quatro defensores reformulada, ao lado de Josip Stanisic, Jonathan Tah e Hiroki Ito.

Apesar do empate do Magdeburg no início do primeiro tempo, o Bayern dominou o adversário da segunda divisão após o intervalo.

O resultado garantiu ao Bayern uma vaga nas oitavas de final da Copa da Alemanha.

Lateral manda mensagem comovente ao técnico em repouso

Após a partida, Brown deixou claro que o elenco estava jogando pelo técnico, que segue afastado enquanto se recupera em casa. "O Magdeburg jogou muito bem. Levamos um tempo para realmente entrar no jogo", admitiu Brown.

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"Mas, quando engrenamos, é muito divertido, especialmente no segundo tempo."

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"Queremos vencer todos os jogos, independentemente dos adversários... Também vencemos pelo nosso técnico. Ele deveria estar descansando, mas espero que o vejamos novamente em breve", afirmou o defensor.

Profundidade do elenco se destaca em meio a ausências importantes

Brown destacou como a cultura interna do Bayern permite que jogadores menos utilizados assumam seus lugares sem dificuldade quando titulares são poupados ou estão ausentes. "Hoje queríamos avançar. Agora nos concentramos no sábado", observou Brown.

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O auxiliar técnico Aaron Danks elogiou os ajustes feitos pela equipe no segundo tempo, que permitiram ao Bayern assumir o controle tático completo da partida.

O gol de Brown reforçou a qualidade presente em todo o elenco do Bayern.

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Atenções se voltam para o grande confronto do Klassiker

Com a classificação na copa garantida, Brown e o Bayern voltam imediatamente as atenções para o duelo de sábado contra o Borussia Dortmund, pela Bundesliga, no topo da tabela.

O Bayern recebe seu grande rival em busca de manter o embalo nas competições nacionais.

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O Bayern também conhecerá seu adversário nas oitavas de final da copa durante o sorteio oficial de domingo.