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Com duas vitórias convincentes em dois jogos, a seleção alemã garantiu a liderança do grupo da Liga das Nações à frente da Holanda. Os vencedores e os (pequenos) perdedores da segunda convocação de Klopp.

Jürgen Klopp não conseguiu esconder nem um pouco o sorriso constante na noite de segunda-feira. E por que esconderia? No Estádio Olímpico de Berlim, sua equipe goleou por 5 a 0 justamente o grande rival do país vizinho .

Se a era do novo técnico da seleção continuar tão bem-sucedida, essa partida talvez entre para a história da federação alemã como o momento de despertar de uma nova seleção que finalmente voltou a empolgar.

Klopp disse à ARD, na segunda-feira, que já havia ficado "encantado à primeira vista" com seu elenco extragrande de 44 jogadores durante sua primeira convocação como técnico da seleção. Agora, falou de um "grupo muito especial", que venceu os jogos contra Sérvia e Holanda de maneira convincente. Ele tem "jogadores maravilhosos, pessoas de grande caráter" na equipe: "Os rapazes ainda surpreendem a si mesmos."

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"Todos", acrescentou Klopp, "vão para casa com um sorriso". Mas talvez isso não valha para todos os jogadores da seleção. Afinal, embora a segunda convocação tenha tido muitos vencedores claros, alguns atletas também voltam a seus clubes ao menos como pequenos perdedores.

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Perdedor: Felix Nmecha não tem motivos para comemorar por enquanto

No caso do meio-campista do Borussia Dortmund, o que dominou o debate nos últimos dias foi seu gesto de comemoração extremamente controverso, que ele voltou a fazer ao marcar dois gols na partida da Bundesliga contra o SV Elversberg, no fim de semana anterior à pausa para as seleções.

O departamento de torcedores e apoiadores do BVB , o clube de Dortmund, por meio de Hans-Joachim Watzke , e também a federação alemã pediram então, com maior ou menor clareza, que ele se distanciasse da campanha "The King’s Return", apoiada por Nmecha, e da rede evangélica "Ballers in God". Esta última é acusada, entre outras coisas, de condenar o aborto como "plano de Satanás" e também é considerada homofóbica e hostil à população queer.

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Nmecha acabou atendendo ao pedido e não apenas publicou um comunicado próprio , no qual esclareceu mais uma vez que não pretendia colocar a si mesmo nem qualquer organização em destaque com o gesto. Ele também teria prometido ao Borussia Dortmund e à federação alemã abandonar por completo a comemoração controversa no futuro e expressar sua fé de outra forma.

É pura especulação, e também bastante improvável, dizer que tudo isso influenciou a decisão de Jürgen Klopp de deixar o meio-campista no banco tanto contra a Sérvia quanto contra a Holanda, dando-lhe apenas nove minutos em campo. O fato, porém, é que Nmecha provavelmente perdeu, durante a pausa para as seleções, não só uma boa parte do prestígio entre os torcedores alemães, mas talvez também sua vaga de titular na seleção.

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Para ser justo, isso se deveu menos a ele próprio — como já mencionado, jogou apenas nove minutos contra os sérvios na noite de sexta-feira — e mais ao desempenho espetacular do trio de meio-campo formado por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Florian Wirtz. Os três convenceram nas duas partidas (mais sobre isso adiante) e, por isso, devem estar à frente de Nmecha na hierarquia de Klopp por enquanto. Ao que tudo indica, o mesmo vale para Tom Bischof, que brilhou na convocação anterior e recebeu do técnico pouco mais de meia hora em campo contra Sérvia e Holanda.

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Perdedor: Yann Aurel Bisseck vira a quinta opção sob o comando de Klopp

Na derrota por 1 a 0 para a Grécia no fim de setembro, o zagueiro da Inter de Milão ainda havia sido um dos poucos destaques de uma seleção alemã de atuação fraca . Por isso, e também porque Waldemar Anton, do Borussia Dortmund, um concorrente de peso, estava fora por lesão, considerava-se que ele tinha boas chances de começar como titular contra Sérvia e Holanda.

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Mas Klopp parece apostar em outros jogadores por enquanto. Contra a Sérvia, Malick Thiaw começou na zaga ao lado de Jonathan Tah, que convenceu nas duas partidas (mais sobre ele adiante). Thiaw teve uma atuação bastante sólida, como já havia ocorrido no primeiro confronto com os adversários do Leste Europeu e no empate por 0 a 0 com a Grécia. O técnico da seleção valoriza no jogador do Newcastle United sobretudo a capacidade de iniciar jogadas com passes verticais e a altura de 1,94 metro, que foi vantajosa contra os sérvios, adeptos das bolas longas e fortes fisicamente.

Uma vaga na lateral direita da linha de quatro, onde Bisseck também poderia atuar em tese, igualmente parece ocupada. Philipp Treu, do Freiburg, é a escolha claramente preferida de Klopp para a posição. Além disso, nas últimas semanas o técnico não poupou elogios a Finn Jeltsch, do Stuttgart, que finalmente estreou pela seleção alemã contra a Holanda e, assim como Bisseck, pode atuar tanto pela direita quanto pelo centro da linha de quatro.

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Lennart Karl, perdedor apesar de uma estreia sensacional pela seleção alemã

Assim como Felix Nmecha, Lennart Karl ganhou destaque nas últimas semanas menos por grandes dribles, belos gols e, de modo geral, pelo próprio desempenho em campo — embora este tenha apresentado uma clara evolução nos jogos anteriores à pausa para as seleções — e mais por acontecimentos fora de campo sobre os quais tinha pouco controle .

Uli Hoeneß, figura influente do Bayern, afirmou no início de novembro, em uma longa conversa com a BR, que Karl, de apenas 18 anos, deveria se mostrar um pouco mais humilde em público . "Acredito que tenho participação em 50% dos gols que ele marcou nos últimos dias, depois que alguém falou sobre sua vida privada. Também temos a obrigação de orientar um pouco os jogadores jovens", avaliou Hoeneß.

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Na seleção, Karl ao menos entrou por alguns minutos contra a Holanda, depois de passar todo o jogo contra a Sérvia no banco. Klopp ressaltou que isso não se devia, de forma alguma, à falta de disposição do jovem, mas simplesmente à escolha de outros jogadores .

Karl é "um jovem maravilhoso. Somos todos um pouco diferentes em um aspecto ou outro. Ele treinou muito, muito bem, está totalmente integrado ao grupo e não jogou hoje porque atuou naquela posição alguém que também sabe jogar bastante bola", disse o técnico da seleção. Naturalmente, o jogador do Bayern de Munique continua a ter um papel decisivo em seus planos.

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Brajan Gruda, principal concorrente de Karl pela ponta direita, porém, jogou tão bem em sua estreia contra a Sérvia que Klopp também o colocou em campo contra a Holanda, onde voltou a convencer: na vitória por 5 a 0 sobre a Laranja, foi novamente o grande destaque, com duas assistências e um gol. Isso certamente não facilitará a vida de Karl no futuro próximo. A vaga pelo centro, de todo modo, parece reservada a Florian Wirtz.

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Vencedores: nova dupla de pontas de Jürgen Klopp empolga também fora do ataque

Assim, enquanto Karl, apesar da clara melhora de desempenho no Bayern, teve "apenas" oito minutos contra a Holanda, a seleção alemã pode ter encontrado uma nova dupla de pontas.

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Para prejuízo pessoal de Karl, Brajan Gruda deu um show impressionante nos dois jogos, contra Sérvia e Holanda. O atacante do RB Leipzig finalmente estava livre de lesões quando a seleção principal o chamou e teve uma estreia sensacional.

Depois de seu golaço e da atuação impecável contra a Sérvia , Klopp chegou a sentir pena de seu marcador . Após a atuação diante da Holanda, com um gol e duas excelentes assistências (um toque de trivela por cobertura para Wirtz e uma cobrança de falta precisa para Schlotterbeck), o mesmo provavelmente vale para Jurrien Timber e Ian Maatsen, que não conseguiram conter Gruda.

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Os últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações podem ter marcado o início de uma grande carreira na seleção alemã, desde que Gruda finalmente consiga se manter livre de lesões. Na ponta direita, ao que tudo indica, o jogador do Leipzig deve começar como titular nas quartas de final, em março do ano que vem.

Derry Scherhant já era considerado um dos grandes vencedores da nova era Klopp após suas atuações contra Sérvia e Grécia, no início de outubro . Ele reforçou esse status sobretudo com uma atuação por momentos empolgante contra a Holanda, no estádio que um dia foi sua casa: o Olímpico de Berlim.

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O jogador de 24 anos contribuiu para a goleada com um golaço que abriu o placar e uma finalização na trave que resultou em assistência para o gol que fechou a conta. Com várias arrancadas e dribles em velocidade, provocou repetidamente murmúrios de expectativa no estádio. Foi uma "satisfação" mostrar seu valor aos antigos críticos, que acreditavam que ele chegaria, no máximo, a uma carreira na "liga regional", disse Scherhant depois.

É verdade que Scherhant ainda mostrou dificuldades para atuar em conjunto diretamente com os laterais-esquerdos Nathaniel Brown e Maximilian Mittelstädt, posicionados atrás dele (algo que, contra a Holanda, deixou Brown visivelmente frustrado em várias ocasiões). Mas isso pode ser trabalhado nos treinos.

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Não há dúvida: Scherhant terá um papel importante sob o comando de Klopp também nas quartas de final da Liga das Nações, desde que continue jogando bem pelo Freiburg e se mantenha livre de lesões.

Concorrentes conhecidos da nova dupla de pontas, como Said El Mala, que, assim como Karl, teve apenas quatro minutos para mostrar seu futebol e também figura entre os pequenos perdedores, Karim Adeyemi, do Bacelona, ou Kevin Schade, do Brentford, terão de esperar sua vez. Até porque Klopp não ficou impressionado apenas com as qualidades ofensivas de Scherhant e Gruda.

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"Os dois sabem jogar bola, meu Deus", disse Klopp, acrescentando de forma reveladora: "Mas o quanto eles trabalharam e precisaram trabalhar hoje foi brutal. E é isso que, no fim, faz uma equipe. Outros também sabem jogar bola. Mas, no fim, a questão é quanta paixão e dedicação você coloca nisso."

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Vencedores: Joshua Kimmich e Aleks Pavlovic; Klopp aprendeu com um erro decisivo de Nagelsmann

"Paixão e dedicação" também são boas palavras para descrever a atuação de Aleksandar Pavlovic e Joshua Kimmich em campo, deixando de lado suas qualidades excepcionais com a bola.

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A entrosada dupla do Bayern convenceu tanto contra a Sérvia quanto contra a Holanda. Parece fora de cogitação que Klopp repita um dos maiores erros de Julian Nagelsmann e volte a desfazer a parceria dos jogadores do Bayern pelo centro.

Ao longo dos anos no clube de Munique, Pavlovic e Kimmich desenvolveram uma ótima sintonia e até se tornaram um pouco menos previsíveis na atuação conjunta, porque Pavlovic hoje assume com mais frequência a condução da bola, como contra a Holanda, e consegue criar grandes chances com passes incisivos para o ataque, como contra a Sérvia , que resultam em gols. O passe para Kai Havertz antes do 2 a 0 de Wirtz foi de altíssimo nível.

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Após a partida, Klopp também elogiou à ARD o fato de Kimmich e Pavlovic terem analisado por conta própria a abordagem dos holandeses e "encontrado bons ajustes" . Equilíbrio e capacidade de adaptação haviam faltado ao meio-campo alemão especialmente na Copa do Mundo, quando Nagelsmann deslocou Kimmich para a direita e formou uma dupla com Pavlovic e Felix Nmecha.

Uma medida que acabou tendo efeitos muito negativos para os dois . À exceção da tranquila vitória na estreia contra Curaçao e, no caso de Nmecha, do segundo jogo da fase de grupos contra a Costa do Marfim, ambos tiveram Copas do Mundo péssimas para o nível que possuem.

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As atuações contra a Sérvia e a seleção holandesa devem encerrar qualquer discussão sobre a possibilidade de abrir mão de Kimmich, ideia que Klopp já havia descartado como um absurdo . Nmecha e Tom Bischof são alternativas de qualidade. Angelo Stiller, Anton Stach e Mika Baur talvez também tenham outra oportunidade de se mostrar em algum momento. Mas a espinha dorsal do meio-campo de Klopp está definida, ao menos por enquanto, desde estes dias de meados de novembro.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Vencedor: Philipp Treu, trunfo de Klopp para uma posição problemática, volta a corresponder

Isso também se deve ao fato de que Klopp, diferentemente de seus antecessores que não tiveram sucesso, finalmente resolveu o maior problema do time. Na lateral direita, Philipp Treu se tornou indispensável em pouquíssimo tempo . Já quando tirou o jogador do Freiburg da cartola em sua primeira lista de convocados, o treinador de 59 anos estranhou as reações de surpresa.

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"Na Alemanha, falamos que não temos laterais-direitos. Philipp Treu deve se perguntar: 'Hã? Do que eles estão falando?'", refletiu Klopp na época. Treu confirmou essa opinião do técnico e, em seus cinco jogos pela seleção até agora, também a fixou na cabeça do torcedor alemão comum.

Treu é, como voltou a mostrar contra Sérvia e Holanda, um jogador extremamente confiável tanto na defesa quanto no ataque. Ele tem aquilo que Klopp exige de todos os seus atletas: vontade incondicional e dedicação. Na melhor das hipóteses, Treu já atrapalha o adversário no momento em que ele recebe a bola e entra com ímpeto nas disputas. No ataque, a parceria com Gruda já funcionou muito bem em alguns momentos. Às vezes, Treu passava por fora do companheiro e dava mais amplitude ao jogo; em outras, avançava por dentro quando Gruda ocupava a ponta.

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Provavelmente nem o próprio Klopp classificaria Treu como um jogador de classe mundial. Mas, com suas qualidades inegáveis, ele já é a melhor e mais testada solução para o lado direito e pode, a longo prazo, revelar-se um grande acerto.

"Em determinados momentos, precisamos encontrar pessoas que nos permitam dar o próximo passo. E, se eu puder ser essa pessoa para Philipp, ficarei muito feliz", disse Klopp ainda em setembro. Talvez tenha acertado em cheio.

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Vencedor: Jonathan Tah é indispensável para Klopp, ao contrário do que ocorre no Bayern

Ao contrário do que acontece na lateral direita, Klopp tem na zaga algo próximo de um problema bom de resolver, do qual Yann-Aurel Bisseck é atualmente o grande prejudicado, como já mencionado. Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw e o jovem Jeltsch, jogador versátil que, graças à velocidade, também pode atuar pelos lados.

Ao menos considerando os jogos recentes contra Sérvia e Alemanha, Tah pode se sentir um vencedor. Enquanto Schlotterbeck surpreendentemente ficou no banco contra a Sérvia e Thiaw jogou em seu lugar (segundo Klopp, por sua força no jogo aéreo), Tah atuou os 90 minutos nas duas partidas.

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Embora tenha cometido a falta que antecedeu o gol do 1 a 3 contra a Sérvia, o zagueiro, que vinha passando por uma fase de certa instabilidade no Bayern , parece continuar indispensável para Klopp. O jogador de 30 anos não tinha recentemente um status incontestável no clube alemão mais vitorioso, porque Min-jae Kim vinha pressionando com boas atuações. Enquanto isso, o próprio Tah mostrava repetidamente insegurança e falta de agilidade e, nos duelos de um contra um tão importantes para o sistema de Kompany, muitas vezes só conseguia se defender cometendo falta.

O resultado: Tah passou os 90 minutos no banco nos grandes jogos da Bundesliga contra RB Leipzig e BVB. Na Champions League, só pôde atuar por 45 minutos contra o Arsenal porque Kim precisou sair com problemas físicos.

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Com Klopp, porém, ele ainda mantém o status de titular, embora não esteja em sua melhor forma no momento. Se recuperá-la, ele e Schlotterbeck devem formar a dupla titular, como sob o comando de Nagelsmann. A confiança do técnico da seleção, ao menos, está garantida. Em todos os quatro jogos para os quais Tah foi convocado, ele atuou por 90 minutos.

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Seleção alemã: classificação final do Grupo 2 (Liga A)