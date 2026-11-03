Antes da entrega da Bola de Ouro, Lamine Yamal e Kylian Mbappé fizeram campanha intensamente durante semanas (e de maneira bastante constrangedora), enquanto Harry Kane, como um bom e modesto cavalheiro inglês, manteve-se discretamente à margem e deixou apenas suas atuações falarem por si.

Agora que o atacante de 33 anos do Bayern de Munique foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo apesar de não ter feito campanha por si mesmo, e recebe elogios no mundo inteiro, ele aparentemente considera que chegou a hora de falar um pouco sobre si, sua trajetória e suas qualidades. Agora, ele também parte para o ataque nas palavras.

A ocasião foi a coletiva de imprensa antes do jogo do Bayern de Munique contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, na terça-feira (às 21h). "Tenho um estilo único e, nesse sentido, sou um vencedor único da Bola de Ouro", disse Kane.

"Não há muitos atacantes que joguem como eu, que ao mesmo tempo alcancem meus números e recuem para o meio-campo e a defesa, ajudando em diversas áreas", explicou Kane, falando de si de maneira surpreendente para seus padrões. Ele vê nisso até a possibilidade de deixar um legado: "Talvez isso mude, no futuro, a forma como os camisas 9 são vistos e ofereça aos jovens jogadores outra maneira de atuar nessa posição. Tenho orgulho disso."

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José Mourinho teve influência decisiva sobre Harry Kane

Um técnico com quem Kane trabalhou por apenas cerca de um ano e meio em seu ex-clube, o Tottenham Hotspur, aparentemente teve um papel especial em sua evolução para se tornar um atacante completo: José Mourinho, que agora trabalha novamente no Real Madrid. "Quando cheguei ao time profissional do Tottenham, eu era mais um camisa 9", lembrou Kane. Seu técnico por muitos anos, Mauricio Pochettino, o utilizava como centroavante clássico.

"Depois, José me deu mais liberdade. Eu sabia que o passe era um dos meus maiores pontos fortes. Talvez isso simplesmente não fosse tão perceptível porque eu era visto como atacante", contou Kane. Ele se lembrou especialmente de uma "conversa com José sobre aproveitar todo o meu potencial. A partir daquele momento, meu jogo mudou um pouco."

Esse momento especial com o autoproclamado "Special One" foi, inclusive, registrado. Por coincidência, a Amazon Prime acompanhava os Spurs naquela temporada para sua série "All or Nothing". Mourinho falou sobre como queria transformar Kane em um "astro de cinema" do futebol. Kane, que antes havia dito que queria chegar ao nível de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, concordou com a cabeça. Sete anos depois, ele está onde Messi e CR7 já estiveram.

Na temporada 2020/21, sob o comando de Mourinho, Kane não apenas foi o artilheiro da Premier League, como também deu o maior número de assistências. Desde sua transferência para o Bayern de Munique, em 2023, por 100 milhões de euros, ele deu continuidade a essa evolução de maneira impressionante.

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Kane e as diferenças em relação a Yamal, Mbappé, Messi e Ronaldo

Provavelmente nenhuma palavra foi usada por Kane tantas vezes nessa coletiva quanto "orgulhoso". Exatamente uma semana após ser eleito o melhor jogador do mundo, dava para sentir o quanto ele se orgulha da premiação. Sobretudo porque, diferentemente de seus rivais Yamal e Mbappé ou dos antigos vencedores frequentes Messi e Ronaldo, ele não era considerado um astro ainda jovem, não tem o glamour deles e jamais alcançará sua fama mundial.

"Meu caminho foi um pouco diferente do de outros vencedores da Bola de Ouro. Depois de momentos difíceis, especialmente no início da minha carreira, as pessoas talvez não achassem que eu chegaria a esse nível. Mas consegui graças a muito trabalho, resiliência e determinação", disse Kane, antes de adotar novamente um tom surpreendentemente incisivo e alfinetar indiretamente seus críticos: "As pessoas que conhecem e entendem de futebol sempre foram fãs de mim, da forma como jogo e de como encaro as partidas."

Kane também relembrou as muitas provocações que recebeu por passar tanto tempo sem conquistar títulos. Afinal, antes de ganhar dois títulos do Campeonato Alemão e uma Copa da Alemanha com o Bayern de Munique, ele havia deixado seu clube do coração, o Tottenham, sem um único troféu. Especialmente amarga foi a derrota para o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2019, justamente no Estadio Metropolitano, em Madri, onde agora estará com o Bayern de Munique para enfrentar o Atlético de Madrid.

"Tenho a chance de apagar a lembrança dolorosa de 2019", disse Kane. Talvez um pouco nesta terça-feira. Mas, sobretudo, em 5 de junho, quando o estádio receberá novamente a final da Liga dos Campeões.