Quem será o grande perdedor na briga entre o técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus, e seu superastro Cristiano Ronaldo ainda não está totalmente claro. Na semana passada, CR7 deixou de forma surpreendente e rápida a concentração da seleção, depois que seu treinador anunciou que mais uma vez não o colocaria entre os titulares no duelo da Nations League com a Dinamarca. Já contra a Noruega, Jorge Jesus havia deixado o jogador de 41 anos aquecendo por um longo tempo, para depois não utilizá-lo. Mas quem é um dos grandes vencedores da situação está claro: Fabio Silva, do Dortmund.

Que isso deva ser extremamente desagradável para o próprio atacante do BVB, ele já havia deixado claro há alguns dias, quando a saída do superastro ainda nem dava sinais. "Eu sempre quis ter a oportunidade de viver esses momentos com ele, de aprender com ele", disse na ocasião. O jogador de 24 anos chamou Ronaldo de "meu ídolo. A pessoa que me inspirou desde quando eu ainda era pequeno". CR7 agora não está mais lá e, por isso, também não é opção no jogo em casa da Nations League contra a Noruega, no domingo. Fabio Silva, por outro lado, é.

É apenas a segunda vez que o jogador do Dortmund foi convocado para a seleção principal em sua carreira. Em novembro de 2024, ele fez sua estreia pela Seleção na Nations League contra a Croácia, saindo do banco de reservas — naquela ocasião, também sem Cristiano Ronaldo, porque ele sofria com uma inflamação no pé. Agora, ele encontrou o superastro pela primeira vez nos treinamentos e, após a saída dele, avançou automaticamente uma posição na hierarquia interna.

O que isso significou concretamente para Silva: depois de ainda não ter entrado na lista de Jorge Jesus nos dois primeiros duelos da Nations League, ele pôde pela primeira vez se sentar no banco na Dinamarca, mesmo sem ter entrado em campo depois. No domingo, a partir das 20h45, ele terá no Estádio do Dragão, no Porto, a próxima chance de disputar sua segunda partida pela seleção.

Como vai Fabio Silva no BVB nesta temporada?

Tudo indica, porém, que será no máximo uma participação curta para Silva, que conquistou sua convocação justamente com essas entradas rápidas com a camisa do BVB. Assim como na temporada passada, Serhou Guirassy segue sendo a primeira opção no centro do ataque para o técnico do Dortmund, Niko Kovac.

Fabio Silva, como um atacante de muita movimentação e entrega, pode atuar ao redor do guineense e oferecer nova energia quando isso for necessário. Como em Hoffenheim, quando o BVB, com Silva saindo do banco, buscou a reação depois de estar perdendo por 0 a 2 e venceu por 3 a 2, porque o português marcou logo em seu primeiro chute e iniciou a virada.

Getty Images

Contra o Paderborn, uma semana depois, ele pôde atuar desde o início ao lado de Guirassy e ajudar a construir a vitória por 3 a 0 com o gol que abriu o placar logo aos cinco minutos. Para o BVB, tudo vai muito bem até aqui, com quatro vitórias em quatro jogos e a liderança da Bundesliga, também por causa de Fabio Silva. E o atacante, de forma surpreendente, é, com suas atuações, um dos vencedores do forte início de temporada do BVB.

O Real Betis estava atrás de Fabio Silva

Mas ainda há dois meses havia o forte rumor de que Fabio Silva poderia deixar o Dortmund novamente após apenas um ano. O Real Betis teria procurado o BVB, foi o que se disse em agosto, entre outros veículos, no jornal Bild, e queria contratar o atacante.

Porém, apenas por empréstimo com obrigação de compra posterior caso determinadas condições fossem cumpridas, o que aparentemente não agradou os dirigentes do Borussia como modelo de negócio. Os aurinegros queriam recuperar os 22,5 milhões de euros que haviam pago ao Wolverhampton no verão de 2025, mas com essa exigência fracassou o negócio que os andaluzes haviam imaginado.

Getty Images

Até que ponto o próprio Fabio Silva estava aberto a uma saída permaneceu sem resposta. Fato é: ele ainda tem contrato com o BVB até 2030 e quer seguir aproveitando suas chances, seja no clube ou na seleção. "Estou aqui para melhorar, porque acredito que posso aprender muito aqui", disse Silva na Seleção. Mesmo agora que seu grande modelo não está mais lá.

Porque exatamente isso agora também pode fazer Fabio Silva dar um passo decisivo à frente em Portugal, depois de ele também ter conseguido o próximo passo no BVB.