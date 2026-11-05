Compartilhar Siga GOAL no Google

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, pôs fim a qualquer incerteza sobre seu futuro ao assinar uma prorrogação de contrato de três anos com o Bayern de Munique, até 30 de junho de 2029. Após conquistar a prestigiosa Bola de Ouro na semana passada, o atacante de 33 anos acertou os termos do contrato mais bem pago da história do clube alemão.

Publicidade

Contrato recorde recompensa atacante artilheiro

Segundo o The Athletic, fontes anônimas a par da situação confirmaram que a renovação representa o contrato mais lucrativo da história do Bayern de Munique e faz de Kane o jogador de futebol mais bem pago da Europa em salário-base, embora outros jogadores ganhem mais com bônus. Perto de entrar nos últimos seis meses de seu contrato anterior, o ex-astro do Tottenham Hotspur marcou 156 gols em 161 partidas oficiais desde que chegou, no verão de 2023. Nesse período, conquistou dois títulos da Bundesliga, a Copa da Alemanha e duas Supercopas da Alemanha.

Capitão da Inglaterra comemora permanência no Bayern de Munique

Além de conquistar o prêmio de artilheiro da Bundesliga em todas as temporadas e ser eleito Jogador do Ano da Alemanha em 2026, o atacante se tornou o primeiro inglês desde 2001 a conquistar a Bola de Ouro após ganhar duas Chuteiras de Ouro europeias, em 2023-24 e 2025-26.

Em entrevista ao site oficial do clube após renovar seu contrato, Kane disse: "Eu me sinto em casa no Bayern de Munique. Amo o clube, a torcida, a cidade de Munique. Temos um time fantástico e um treinador fantástico, Vincent Kompany. Tenho muito orgulho de fazer parte deste clube. Toda a minha família está muito feliz aqui, eu queria ficar, estou ansioso pelo futuro e quero conquistar muitos outros títulos com este grande clube."

Presidente do clube celebra acordo histórico

Depois de também levar a Inglaterra ao terceiro lugar na Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá no último verão, o experiente atacante segue sendo peça central nos planos do Bayern de Munique.

Publicidade Publicidade

Ao elogiar o diretor-executivo Jan-Christian Dreesen e a direção esportiva por concluírem a renovação, o presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, disse ao site do clube: "O que começou como uma grande contratação se tornou, com o tempo, uma parte especial da história do Bayern de Munique. Harry Kane cumpre todas as promessas que o futebol pode fazer e conquistou seu lugar no coração dos torcedores como uma das maiores personalidades do esporte da nossa época. Parabéns a Jan-Christian Dreesen e à nossa direção esportiva. Este é um momento especial para o Bayern de Munique."

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Conquista da Champions League segue como objetivo

Com seu futuro imediato definido, Kane agora vai se concentrar em acrescentar o tão desejado troféu da Champions League à sua crescente coleção de títulos sob o comando de Kompany. Além disso, a direção do Bayern de Munique não considera este novo contrato de três anos o último acordo do veterano na Alemanha. Pelo contrário, os dirigentes do clube seguem interessados em manter seu artilheiro decisivo por um futuro próximo.