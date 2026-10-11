"Vem me incomodando bastante": Dorival expõe problemas no CT do São Paulo e desabafa sobre as dificuldades no clube

O São Paulo venceu o Vitória por 2 a 1 neste sábado (10), no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o resultado positivo ficou em segundo plano diante do desabafo de Dorival Júnior na entrevista coletiva. Após a partida, o treinador expôs problemas estruturais no centro de treinamento (CT) da Barra Funda, criticou as condições dos gramados e classificou o trabalho atual como "um dos mais complicados de sua carreira". Segundo ele, as dificuldades enfrentadas no dia a dia têm prejudicado a preparação da equipe e até contribuído para lesões.

"Eu tinha certeza que nós teríamos muitas dificuldades nesse trabalho, porque eu vinha acompanhando algumas coisas do São Paulo. Não imaginava tamanha dificuldade entre uma regularidade e um equilíbrio, até pelo volume de trabalho que nós estamos tendo, pela entrega que está existindo, pelo compromisso com o torcedor e pela falta, às vezes, da entrega de resultados. Isso daí me incomodou bastante, vem incomodando, talvez tenha sido um dos trabalhos mais complicados da minha carreira em todos os sentidos. Vocês às vezes não têm ideia de tudo que acontece que se passa dentro do nosso treinamento", iniciou.

O técnico detalhou os problemas encontrados nos campos de treinamento do clube e afirmou que a equipe tem precisado improvisar para manter a rotina de atividades. Na avaliação de Dorival, as condições do piso podem estar sobrecarregando os atletas e provocando lesões.

"Só para vocês terem uma ideia: hoje nós estamos com três campos lá [no CT], como sempre tivemos, e nenhum deles em condições de nós estarmos em cima desse campo. E nós estamos improvisando de todas as maneiras para que possamos dar sequência em treinamento. Na minha opinião, tem acontecido até algumas lesões em razão de tudo isso que vem sobrecarregando o trabalho. Piso muito duro, em outros muito molhado e os jogadores perdendo aceleração, frenagem e de repente provocando lesões. Então isso aí está complicando bastante. Aconteceram 'n' problemas que nós não conseguimos uma solução rápida. Entre outros pontos", completou.

Apesar das críticas, Dorival fez questão de elogiar o comprometimento dos funcionários e destacou o trabalho de Rafinha para tentar minimizar as dificuldades nos bastidores.

"O que eu fico feliz assim é de ver a entrega das pessoas dentro do nosso treinamento. A entrega de todos os funcionários lá dentro é especial para nós, o trabalho que o Rafinha vem realizando. Às vezes vocês não têm ideia do que tem sido feito lá, do que esse rapaz está trabalhando para poder não deixar que as coisas fiquem ainda mais problemáticas e conturbadas. Eu só tenho a agradecer o apoio que todos os funcionários têm dado. É uma maneira de a gente tentar corrigir e entregar o máximo possível ao nosso torcedor. E o torcedor pode ter certeza que todos lá dentro têm feito o seu máximo em prol do nosso grupo, para que a gente possa alcançar uma recuperação que não é suficiente para aquilo que a grandeza do clube precisa, mas que sirva de exemplo."

Na sequência, o treinador pediu união entre os torcedores e apoio a quem assumir a presidência do São Paulo no próximo ano, independentemente de alinhamentos políticos.

"No ano que vem, a pessoa que aqui esteja, que seja da oposição, da situação, não sei, que seja muito feliz na sua chegada, mas que acima de tudo tenha o apoio de todo são-paulino, de todo verdadeiro são-paulino, independente dele ser da situação, da oposição. Aquele que representar a presidência do São Paulo, que possa ter o apoio de todos que estejam em volta. Só assim o São Paulo voltará a ser uma equipe com o potencial que já teve. Podem ter certeza disso. Podem guardar. Se isso não vier acontecer, novamente nós seremos problemas como estamos tendo, estamos encontrando, mas vamos superar. Até o final do ano nós iremos superar. Poderia ter sido muito melhor esse ano? Sim. Infelizmente acabaram acontecendo situações que nos complicaram, mas nós vamos passar por cima de tudo isso."

Com a vitória sobre o Vitória, o treinador chegou a seis triunfos em 20 partidas em sua terceira passagem pelo São Paulo, com aproveitamento de 40%. O resultado levou o Tricolor a 39 pontos e à nona colocação do Brasileirão, mas tem um jogo a mais do que Coritiba e Bragantino, que têm 38 e 37 pontos, respectivamente.

O próximo compromisso da equipe será contra o Vasco, no sábado (17), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 31ª rodada da competição.