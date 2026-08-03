Segundo o renomado jornal holandês De Telegraaf , van Gaal estaria disposto a assumir o cargo vago após a renúncia de Ronald Koeman. A reportagem se baseia em informações do círculo próximo do ícone, hoje com 74 anos.









Van Gaal já treinou a Elftal em três ocasiões. Durante sua primeira passagem (de 2000 a 2001), ele não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de 2002; na segunda (de 2012 a 2014), levou a seleção às semifinais da Copa do Mundo no Brasil; na terceira (de 2021 a 2022), acabou eliminado nas quartas de final em Kater diante da futura campeã mundial Argentina.

Nesta atual Copa do Mundo na América do Norte, a Holanda já caiu nas oitavas de final diante de Marrocos, e Koeman pediu demissão em seguida. Arne Slot, suposto candidato preferido da federação holandesa de futebol, quer seguir trabalhando no futebol de clubes após sua saída do Liverpool. Erik Ten Hag também teria recusado, enquanto outro candidato é Peter Bosz (atualmente técnico do PSV Eindhoven). O próximo jogo oficial da Elftal será pela Nations League, em 24 de setembro, em Amsterdã, contra a Alemanha.

Louis van Gaal trabalhou por último no Ajax Amsterdam

Van Gaal enfrentou grandes problemas de saúde nos últimos anos. Antes da Copa do Mundo de 2022, ele tornou público o diagnóstico de câncer de próstata. Depois do torneio, renunciou para se dedicar à saúde. Após um ano afastado, assumiu em outubro de 2023 o cargo de conselheiro em seu ex-clube Ajax Amsterdam. Ele deixou esse posto ao fim da última temporada. Agora, aparentemente está pronto para um grande retorno como treinador.

Além de suas três passagens pela Elftal e de várias funções no Ajax, van Gaal também trabalhou com sucesso no Barcelona e no Bayern de Munique. Com o clube bávaro, conquistou a dobradinha em 2010, mas acabou derrotado pela Inter de Milão na final da Liga dos Campeões.