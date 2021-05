""Vem Aí": por que a camisa do São Paulo exibe esta mensagem?

O slogan é uma campanha do novo plano de sócio-torcedor do clube, que deve ser lançado no fim de maio

Um detalhe curioso chamou atenção ontem (18) na camisa do São Paulo, na derrota contra o Racing, pela Copa Libertadores. A frase com slogan ‘Vem ai’, estava no local do patrocínio máster do clube.

Essa ação trata-se de uma ação para o novo plano de sócio-torcedor do clube, algo muito cobrado pelos torcedores por nunca ter sido mudado desde 2015. A atualização no plano foi uma das promessas de campanha do presidente Júlio Casares, eleito em dezembro de 2020.

Durante sua campanha, Casares disse que o programa teria uma categoria como sócio à distância, para os associados que não moram em São Paulo: "Para esse sócio, precisamos ter um preço especial e ele tem que ter garantias de compra antecipada.”

Para a remodelação do plano, o Conselho Deliberativo aprovou o contrato com a Feng, uma empresa de gestão e produção de conteúdo para o futebol.

Um teaser com o anúncio, foi divulgado no perfil de sócios do time, na última segunda (17).

Em entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola, o presidente do conselho do clube Olten Ayres disse que o programa deve ter participação como fundo para contratação de atletas. "Teremos novidades e o torcedor, além de participar da vida do São Paulo, participará de equações financeiras, sendo que uma delas será a contratação de jogadores. Vamos revolucionar essa questão dentro do São Paulo Futebol Clube”, afirmou.

Os detalhes ainda não foram divulgados, mas a expectativa é que o lançamento oficial seja entre o fim de maio ou o começo de junho. O São Paulo volta jogar nesta quinta (18), pela partida de ida da final do Paulista, contra o Palmeiras no Allianz Parque.