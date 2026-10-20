Segundo a Sky, Fabian Bredlow foi oferecido ao Bayern de Munique. De acordo com a emissora, já houve um primeiro contato entre as duas partes.

O contrato de Bredlow termina no fim da temporada, por isso o Bayern poderia, em tese, contratá-lo sem pagar pela transferência. No entanto, haveria uma cláusula que prevê a renovação automática do vínculo caso ele atinja um número determinado de partidas. A reportagem não informa qual é esse número. Sabe-se apenas que ele já disputou algumas partidas nesta temporada ainda em seu início e que deve entrar em campo mais vezes.

Na Bundesliga, Bredlow substituiu o lesionado Dennis Seimen no gol nas quatro primeiras partidas. Mesmo com o retorno do talentoso goleiro, ele também teve uma oportunidade recente na Champions League. O técnico Sebastian Hoeneß havia anunciado um modelo de revezamento para aliviar a carga de Seimen e recompensar Bredlow por suas atuações, algumas delas excepcionais.

Devido à situação contratual, porém, outros clubes também estão interessados em Bredlow, segundo a Sky. Ele defende o gol dos suábios desde 2019 e, nos anos anteriores, também era o reserva, inclusive durante três anos atrás de Alexander Nübel, emprestado pelo Bayern. A emissora fala em "várias consultas".

Por que o Bayern de Munique procura um novo goleiro?

O jogador de 31 anos também atenderia ao perfil que o Bayern estaria buscando: um goleiro experiente, que possa apoiar Urbig, seja barato e tenha alguma qualidade com a bola nos pés. Esse último aspecto não está entre os principais pontos fortes de Bredlow, mas ele ainda é considerado uma opção segura com a bola nos pés.

Além disso, o Bayern já teve boas experiências com goleiros vindos de Stuttgart. A contratação de Sven Ulreich no verão europeu de 2015, quando ele era titular absoluto do VfB, revelou-se um acerto. Sempre que Manuel Neuer estava indisponível, Ulreich se mostrou uma opção extremamente segura, com poucas exceções. Tanto que essa história de sucesso continua até hoje, após uma interrupção de um ano na temporada 2020/21, quando ele se transferiu para o HSV. No próximo verão europeu, porém, há muitos indícios de que o jogador, agora com 38 anos, encerrará a carreira.

O mesmo vale para Manuel Neuer. Nas últimas semanas e meses, o veterano de 40 anos deu a entender várias vezes que pode pendurar as luvas após esta temporada. Neuer ainda é o titular, mas cede regularmente seu lugar a Urbig para facilitar a transição.

Getty Images

Bayern de Munique: quais outros goleiros estão entre os candidatos?

Além de Bredlow, há outros goleiros no mercado que poderiam dar apoio ao jogador de 23 anos com sua experiência. Recentemente, foram noticiados interesses em Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham) e Marvin Schäbe (1. FC Köln). Além disso, a Sky revelou no início de outubro uma lista de nomes conhecidos que estariam nos planos da diretoria na Säbener Straße. A emissora citou Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atlético de Madrid) e Rui Silva (Sporting).

Finn Dahmen também surge como uma alternativa interessante. O jogador de 28 anos, convocado por Jürgen Klopp para seu primeiro período de treinos como técnico da seleção alemã, também estaria disponível sem custos de transferência no verão europeu. O Augsburg, porém, ainda pode ter esperanças de mantê-lo.

O FCA é seu "primeiro interlocutor", declarou Dahmen recentemente: "Nós dois sabemos o que temos um no outro e nos valorizamos muito. É uma decisão importante para o restante da minha carreira, sobre a qual preciso refletir cuidadosamente."







