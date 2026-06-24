Veltman desmente veementemente o boato sobre o motivo pelo qual o Ajax não seria uma opção

Joël Veltman desmentiu veementemente um boato persistente em entrevista à SEG Stories. A notícia chamativa ganhou destaque depois que se soube que o zagueiro de 34 anos havia decidido não renovar seu contrato com o Brighton & Hove Albion, que está chegando ao fim.

Veltman foi recentemente associado a um retorno ao Ajax, seu antigo clube, que ele deixou em 2020 para uma aventura na Premier League. Sua esposa, Naomi, não estaria disposta a voltar para Amsterdã, mas isso, segundo o ex-jogador do Ajax, é um completo absurdo.

“Sobre mim, vocês podem escrever o que quiserem, que eu sou o maior inútil. Isso tudo não me importa nem um pouco. Já houve muitas coisas às quais nunca reagi. Mas se forem escrever sobre minha esposa ou meus filhos”, começa Veltman, um tanto indignado.

O experiente zagueiro continua: “Talvez essa tenha sido a primeira vez na vida que reagi a algo assim. Isso despertou algo em mim. Pensei: vamos lá, pessoal, como vocês podem inventar coisas dessas? Por isso reagi. É claro que sei como a mídia funciona, mas enfim.”

Na semana passada, Veltman reagiu com cinismo e pelas redes sociais ao boato persistente. “Hahahahahaha e eu sou o Papai Noel. Notícia falsa.”

Após seis temporadas em Brighton, o lateral-direito está em busca de um novo clube como jogador sem vínculo. “É emocionante. Porque eu nunca estive sem vínculo antes. Essa é a primeira vez. O que vai acontecer? É emocionante.”

“Mas também é legal”, ressalta o jogador que está deixando o Brighton. “Estou treinando muito durante as férias para ficar em forma. Estou aberto a tudo. Gostaria de embarcar em mais uma bela aventura, seja onde for.”