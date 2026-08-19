A transferência de Rodri Hernández para o Barcelona não passou sem polêmica na imprensa espanhola, especialmente diante das reações divergentes de alguns veículos ligados ao Real Madrid, que fracassou em convencer o jogador do Manchester City a defender suas cores.

O jornalista David Sánchez ironizou a mudança repentina na imprensa madrilenha em relação à avaliação do capitão da seleção espanhola após ele escolher o clube catalão e recusar o Real Madrid.

Sánchez afirmou durante sua participação no programa La Tribu, na Rádio Marca: "Há apenas três semanas, Rodri era uma contratação estratégica, o melhor meio-campista do mundo e o homem que daria à equipe de José Mourinho a forma desejada para a próxima temporada".

E acrescentou, em tom irônico: "Mas Rodri escolheu o Barcelona e recusou o Real Madrid, e desde então o discurso mudou. Rodri passou a ser velho, quase acabado, com grandes receios de sofrer uma nova lesão, além do seu salário elevado".

Ele disse que essa mudança de discurso chegou ao ponto de apresentar o fracasso do Real Madrid em contratar Rodri como um ganho para o clube, afirmando: "Ou seja, eles conseguiram escapar de uma bala. Temos que rir, aliás, temos que admirá-los".

Por outro lado, Sánchez considerou que o Barcelona obteve um ganho duplo ao contratar o jogador, explicando: "É uma contratação totalmente bem-sucedida para o Barcelona e para Joan Laporta, porque o clube não apenas contratou o melhor volante do mundo, como também o arrancou de seu eterno rival, o Real Madrid".

Ele encerrou sua fala com uma comparação irônica entre as escolhas dos dois clubes, dizendo: "O Real Madrid tem Diomande, e o Barcelona tem Rodri. Veremos o que vai acontecer no fim da temporada".