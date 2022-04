Vélez x Nacional: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

O Vélez, da Argentina, recebe o Nacional-URU no Forte de Liniers pelo terceiro duelo da Copa Libertadores de 2022, que acontece às 19h15 (de Brasília) desta terça-feira (26). A partida será transmitida pelo canal ESPN 4, na televisão fechada, e pelo Star+. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

CHAMADA DAZN

Mais artigos abaixo

QUANDO É?

Terça-feira, 26 de abril de 2022

JOGO Veléz x Nacional DATA LOCAL Forte de Liniers - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O canal ESPN 4, na tv fechada, e o Star+, no streaming, transmitem o jogo desta terça (26), no Forte de Liniers. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Pelo lado argentino do confronto, o Vélez se mantém em último colocado do Grupo C, com um empate e uma derrota na competição. Porém, só está na lanterna pelo saldo de gols, pois o Nacional também empatou e perdeu em seus dois duelos, mas está com -2 na soma de gols prós e contras, enquanto o adversário possui -3.

✅ Todo lo que tenes que saber sobre la venta de entradas para el partido de mañana por CONMEBOL Libertadores ante Nacional 🇺🇾



👨🏻‍💻 https://t.co/oYwyInwZQi



⚪🔵⚪#JuegaVélez pic.twitter.com/dwr3KiAzmU — Vélez Sarsfield (@Velez) April 25, 2022

O Nacional não marcou gols ainda na Libertadores desta edição, tomando dois gols no duelo contra o Red Bull Bragantino. O Vélez fez três tentos, mas tomou outros seis, quatro do Estudiantes e dois do Massa Bruta.

As duas equipes precisam buscar a vitória como forma de garantia por uma boa posição e tentativa de chegar aos dois primeiros lugares do Grupo C, enquanto torcem para, quem sabe, um empate entre Estudiantes e Red Bull Bragantino.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VÉLEZ SARSFIELD

JOGO CAMPEONATO DATA Vélez 1 x 2 Central Cordoba Campeonato Argentino 20 de abril de 2022 Barracas 1 x 1 Vélez Campeonato Argentino 23 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vélez x Nacional * Copa Libertadores 26 de abril de 2022 Vélez x Tigre Campeonato Argentino 30 de abril de 2022 16h30 (de Brasília)

*Horário de Vélez x Nacional: 19h15 (de Brasília)

NACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Nacional 1 x 1 River Plate-URU Campeonato Uruguaio 17 de abril de 2022 Cerro Largo 0 x 2 Nacional Campeonato Uruguaio 22 de abril de 2022

Próximas partidas