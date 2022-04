Vélez x Nacional: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

Às 19h15 (de Brasília) desta terça-feira (26), o Nacional, do Uruguai, vai para a Argentina encontrar o Vélez e disputar uma vaga entre os dois únicos que classificarão do Grupo C da Copa Libertadores de 2022. O duelo ocorre no Forte de Liniers, casa dos Fortineros, válido pela terceira rodada do torneio.

Nas outras duas partidas já disputadas pelas equipes, somam-se um empate e uma derrota, mas o Vélez acaba na lanterna devido ao saldo de gols, menor por um em relação ao Nacional, terceiro colocado do Grupo C. As duas equipes se enfrentaram em quatro oportunidades na história e o clube argentino não conseguiu nenhuma vitória até então contra os uruguaios, sendo dois empates e duas derrotas.

Confira as informações da partida a seguir!

Mais artigos abaixo

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Assim como no duelo contra o Red Bull Bragantino, a equipe do Vélez não poderá contar com o zagueiro Lautaro Giannetti, que se recupera de uma lesão no joelho. Pelo lado uruguaio, o elenco estará completo para o confronto fora de casa.

Possível escalação do Vélez: Hoyos; Guidara, De los Santos, Gómez e Ortega; Perrone e Cáseres; Orellano, Florentín, Janson e Lucas Pratto.

Possível escalação do Nacional: Rochet; Rodriguez, Léo Coelho, Marichal e Cándido; Benítez e Carballo; Trezza, Monzeglio, Castro e Gigliotti.

DESFALQUES

VÉLEZ:

Lautaro Giannetti: lesionado.

NACIONAL:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vélez e Nacional será transmitido ao vivo pela ESPN 4, na televisão fechada, e pelo Star+, no streaming online, nesta terça-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.