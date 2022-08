Vélez x Flamengo: apostas turbinadas para gol de Gabigol e vitória do Fla por dois ou mais gols

Argentinos e brasileiros se enfrentam nesta quarta-feira pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores

Vélez Sársfield e Flamengo jogam nesta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no estádio José Amalfitani, na Argentina. O duelo é válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores 2022. Por ser um confronto de mata-mata e, claro, valer vaga na final da competição, as duas equipes devem evitar ao máximo erros defensivos, principalmente do lado da equipe argentina, que é considerada "zebra" no duelo. Abaixo, a GOAL destaca as principais odds da partida na Bet365.

Vélez x Flamengo: Aumento de Aposta

Para este duelo de semifinal de Libertadores, a Bet365 disponibilizou um super aumento de aposta: Flamengo ganhar a partida por 2 ou mais gols, para ambos os times marcarem e Gabriel Barbosa marcar a qualquer momento. Nesta aposta turbinada, a casa de aposta alterou uma odd de 13.00 para 17.00 ao apostador.

Vélez x Flamengo: Resultado Final

A cotação para que o Vélez saia vencedor durante os 90 minutos é de 4.50, enquanto o empate entre as equipes paga 3.40. Para o Rubro-Negro sair vencedor do duelo, a Bet365 paga 1.85 ao apostador.

Flamengo

Vélez x Flamengo: Marcadores de Gol (a qualquer momento)

Entre as duas equipes, o favorito para marcar a qualquer momento da partida é o maior artilheiro do Flamengo na competição, Gabigol, com a uma odd de 2.20. Enquanto isso, a odd para Lucas Pratto, do Vélez, balançar as redes é de 4.33.

Além disso, para Giorgian De Arrascaeta, um dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Flamengo, fazer um gol, a Bet365 disponibiliza uma odd ao preço de 3.50 - nomes como Pedro, artilheiro da equipe na competição (8 gols), tem odd de 2.87 para deixar sua marca, e a de Everton Cebolinha é de 3.10.

Devido a seu desempenho em grandes partidas, a odd de 5.00 para Everton Ribeiro fazer um gol na partida é uma opção que merece atenção do apostador.

Vélez x Flamengo: Especiais

Dentre o mercado Especial, a casa disponibiliza uma cotação a 10.00 para o Flamengo ganhar a partida após estar em desvantagem, ou seja, virar o placar e sair vencedor. Para o time Rubro-Negro ganhar ou marcar em ambas as partes, a Bet365 disponibiliza uma odd de 6.00 e 3.50, respectivamente.

Probabilidades corretas no momento em que o artigo foi escrito. Aposte com responsabilidade.