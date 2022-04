Vélez x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Liga da Argentina 2022

Vélez e Boca Juniors se enfrentam neste sábado (9), no Estádio José Amalfitani, a partir das 21h30 (de Brasília), pela nona rodada da Copa da Liga da Argentina. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vélez x Boca Juniors DATA Sábado, 9 de abril de 2022 LOCAL Estádio José Amalfitani - Buenos Aires, Argentina HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Estadio José Amalfitani. Vélez Sarsfield

A ESPN, na TV fechada e o Star+, no streaming, são os veículos que vão transmitir o jogo deste sábado (9), no Estádio José Amalfitani.

MAIS INFORMAÇÕES

Vivendo um momento delicado na Copa, os donos da casa ocupam atualmente a nova colocação na tabela em seu grupo, com nove pontos somados até aqui. O Vélez que vem de derrota na rodada passada, agora jogando em casa busca somar pontos para sair deste momento vivido dentro da competição.

Por sua vez, os Xeinezes dividem a liderança de seu grupo, com 15 pontos ao lado do Tigre e Estudiantes. Além deste bom critério, o Boca não sabe o que é perder pelo Campeonato Argentino desde a quinta rodada, onde fora derrotada para o Huracán por 1 x 0. Vindo de um empate recente em casa, contra o Arsenal de Sarandi, o Boca busca longe de seus domínios os pontos perdidos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VÉLEZ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Estudiantes 4 x 1 Vélez Copa Libertadores 7 de abril de 2022 Vélez 3 x 1 Lanús Copa da Liga da Argentina 2 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vélez x RB Bragantino Copa Libertadores 14 de abril de 2022 21h (de Brasília) Godoy Cruz x Vélez Copa da Liga da Argentina 17 de abril de 2022 14h (de Brasília)

BOCA JUNIORS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 2 x 2 Arsenal de Sarandí Copa da Liga da Argentina 2 de abril de 2022 Deportivo Cali 2 x 0 Boca Juniors Copa Libertadores 5 de abril de 2022

Próximas partidas