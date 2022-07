Vélez Sarsfield x River Plate: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Partida acontece neste domingo (17), pela oitava rodada da segunda fase do Campeonato Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

Vélez e River Plate fazem clássico na noite deste domingo (17), às 20h30 (de Brasília), em Córdoba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+.

O duelo marca o reencontro das equipes, após confronto pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no qual o Vélez saiu vencedor. O time mandante é o 25º colocado do campeonato, com 5 pontos. Já o River Plate está na 18ª posição, com 8 pontos somados.

Nos últimos 20 confrontos entre as equipes, o Vélez venceu sete vezes, o River outras seis, além de sete empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do VÉLEZ: Hoyos, Jara, Godín, Gómez, Ortega, Garayalde, Perrone, Janson, Orellano, Pratto e Bou.

Possível escalação do RIVER PLATE: Armani, Casco, Maidana, Pírez, Gómez, Zuculini, Aliendro, Palavecino, Beltrán, BArco e Simón.

Desfalques da partida

Vélez:

sem desfalques confirmados.

River Plate:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Vélez x River Plate DATA Domingo, 17 de julho de 2022 LOCAL Estádio Jose Amalfitani, Buenos Aires - ARG HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Vélez

JOGO CAMPEONATO DATA Colón 2 x 1 Vélez Argentino 11 de julho de 2022 River Plate 0 x 0 Vélez Argentino 6 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lanús x Vélez Argentino 20 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Vélez x Huracán Argentino 25 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

River Plate

JOGO CAMPEONATO DATA Barracas Central 0 x 3 River Plate Argentino 13 de julho de 2022 River Plate 0 x 2 Godoy Cruz Argentino 10 de julho de 2022

Próximas partidas