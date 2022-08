Vélez Sarsfield x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Libertadores

Partida acontece nesta quarta-feira (31), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Vélez Sarsfield e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (31), no Estádio José Amalfitani, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com a vitória sobre o Botafogo por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Flamengo volta as atenções para a semi da Libertadores.

"Espero conseguir um bom resultado. Temos uma equipe muito forte. Uma equipe que, quando está concentrada, pode fazer as coisas bem e causar danos em qualquer adversário. Sabemos que vai ser muito difícil contra o Vélez. Jogando em casa, eles são muito fortes. Esperamos ter sorte, concluir as chances e jogar uma partida como deve ser uma semifinal", disse Vidal em entrevista à FlaTV+.

Para o jogo na Argentina, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Marinho, com febre. Porém, David Luiz com hepatite leve, é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Vélez encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo C com oito pontos (duas vitórias, dois empates e duas derrotas), enquanto no mata-mata deixou para tráz o River Plate e o Talleres, nas oitavas e quartas, respectivamente.

A partida de volta está marcada para o dia 7 de setembro, no Maracanã.

Prováveis escalações

Possível escalação do FLAMENGO: Santos, Rodinei, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

Possível escalação do VÉLEZ: Burian; Jara, Matias, Gomez, Ortega; Garayalde, Caseres, Perrone; Orellano, Pratto, Janson.

Desfalques da partida

Flamengo:

Marinho: febre.

Vélez:

sem desfalques confirmados.

A campanha do Flamengo na Libertadores 2022

Sem saber o que é perder na competição, o Rubro-Negro soma nove vitórias e um empate nos 10 jogos disputados. Pedro, com oito gols até o momento, é o principal artilheiro da equipe na Libertadores 2022.

Sporting Cristal 0 x 2 Flamengo - 5 de abril de 2022

Flamengo 3 x 1 Talleres - 12 de abril de 2022

Universidad Católica 2 x 3 Flamengo - 28 de abril de 2022

Talleres 2 x 2 Flamengo - 4 de maio de 2022

Flamengo 3 x 0 Universidad Católica - 17 de maio de 2022

Flamengo 2 x 1 Sporting Cristal - 24 de mao de 2022

2022 Tolima 0 x 1 Flamengo - 29 de junho de 2022

Flamengo 7 x 1 Tolima - 6 de julho de 2022

Corinthians 0 x 2 Flamengo - 2 de agosto de 2022

Flamengo 1 x 0 Corinthians - 9 de agosto de 2022

Quando é?

JOGO Vélez x Flamengo DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL Estádio José Amalfitani - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilmar Roldan (OL)

Assistentes: Alexander Guzman e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 3 Flamengo Copa do Brasil 25 de agosto de 2022 Botafogo 0 x 1 Flamengo Brasileirão 28 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Ceará Brasileirão 4 de setembro de 2022 11h (de Brasília) Flamengo x Vélez Libertadores 7 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília)

Vélez

JOGO CAMPEONATO DATA Vékez 1 x 1 Sarmiento Campeonato Argentino 23 de agosto de 2022 Independiente 1 x 1 Vélez Campeonato Argentino 28 de agosto de 2022

Próximas partidas