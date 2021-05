Vélez encara Flamengo sob ameaça de 'desmanche' para oitavas da Libertadores

Destaque, Francisco Ortega é um dos seis que podem deixar clube argentino antes do começo da fase final desta edição 2021

Adversário do Flamengo pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Vélez está em uma situação curiosa. Já classificado para as oitavas de final da competição, assim como o time rubro-negro, os argentinos podem se despedir neste confronto de vários jogadores importantes. Isso porque seis atletas do atual elenco do treinador Mauricio Pellegrino terão seus contratos encerrados no dia 30 de junho.

Um dos jogadores que pode deixar o clube é o lateral-esquerdo Francisco Ortega. O jogador de 22 anos está na mira do Palmeiras e do Internacional e pode se transferir de graça. Ele é considerado uma peça importantíssima da equipe que teve boas atuações no Campeonato Argentino nesta temporada.

Outro nome que terá seu contrato encerrado no dia 30 de junho e já recebeu alguns contatos é o do zagueiro peruano Luis Abram. Aos 25 anos de idade, ele é titular absoluto da seleção peruana e vem mantendo conversas com Valencia e Celta de Vigo. Na Argentina, dão como certa a saída do defensor.

No meio-campo, Pablo Galdames, convocado pela seleção chilena para a rodada dupla das Eliminatórias da Copa do Mundo é mais um nome que pode estar de saída. Peça importante para Pellegrino, ele recebeu uma oferta de renovação, mas ainda não deu uma resposta. Recentemente, o jogador revelou em entrevista que gostaria de conquistar um título pelo Vélez antes de se despedir.

Alexander Domínguez, Hernán de La Fuente e Federeico Versaci também devem se despedir do clube argentino. O último, no entanto, não vem sendo muito utilizado por Pellegrino e tem apenas 19 anos.

Um tema em comum entre todos os citados é o desejo de uma valorização salarial, algo que o Vélez já deixou claro não ter condições neste momento. Sendo assim, só ficará no clube quem aceitar uma renovação recebendo praticamente o mesmo salário.

Com 9 pontos, dois atrás do líder Flamengo, o Vélez entra em campo para disputar a primeira posição do grupo com a equipe carioca. Apenas uma vitória daria ao time argentino o primeiro lugar do grupo.