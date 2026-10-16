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Veja: um gol de outro planeta - a bicicleta de Weslati garante vaga na lista do Puskas Veja: um gol de outro planeta! A bicicleta de Weslati garante lugar na lista do Puskas

Newroz x Al Minaa
Newroz
Al Minaa
Premier League
H. Oueslati
Iraque
França

No Campeonato Iraquiano

O tunisiano Habib Ouesslati, jogador do Newroz do Iraque, roubou a cena ao conduzir sua equipe à vitória sobre o Al Mina'a por 2 a 0, nesta sexta-feira, pela décima rodada da Liga das Estrelas do Iraque, marcando dois gols, um deles em uma espetacular bicicleta de fora da área, candidata a disputar o prêmio de gol da temporada.

Ouesslati marcou os dois gols do Newroz aos 30 e aos 45+1 minutos, mas seu segundo gol foi o grande momento da partida: ele dominou um passe longo com o peito antes de soltar uma magnífica bicicleta de fora da área, que bateu na trave antes de morrer no fundo das redes, diante do espanto de seus companheiros, dos membros da comissão técnica e dos torcedores presentes nas arquibancadas.

Antes desse lance, Ouesslati não era um dos nomes mais conhecidos dos gramados iraquianos, apesar de ter vestido a camisa da seleção da Tunísia em um número limitado de partidas e de ter tido uma passagem anterior pelo Al Talaba, antes de se transferir para o Newroz em julho de 2026.

Mas seu gol excepcional rapidamente chamou a atenção nas redes sociais e nas plataformas esportivas.

O Newroz chegou aos 21 pontos em 10 partidas, ocupando a segunda colocação na tabela, a dois pontos do líder Al Karma, que disputou 9 jogos.

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