Veja quando e a que horas a seleção holandesa enfrenta o Marrocos na Copa do Mundo

A seleção holandesa garantiu, na manhã de sexta-feira, o primeiro lugar no Grupo F. Isso significa que a equipe do técnico Ronald Koeman enfrentará definitivamente o Marrocos nas oitavas de final.

O Marrocos garantiu, um dia antes, o segundo lugar no Grupo C. Com isso, ficou claro que enfrentaria o vencedor do Grupo F e que havia grande chance de a Seleção Holandesa se tornar o próximo adversário dos Leões do Atlas.

A Seleção Holandesa ficou definitivamente à frente do Japão e da Suécia e enfrentará o Marrocos na terça-feira, 30 de junho, às 03h00 (horário da Holanda), em Monterrey, no México.

Do ponto de vista do telespectador holandês, parece desfavorável que a Seleção Holandesa tenha se tornado a vencedora do grupo. Um segundo lugar teria resultado em um confronto com o Brasil no dia 29 de junho às 19h, um horário muito mais favorável.

O vencedor do jogo Holanda x Marrocos enfrentará, nas oitavas de final, a África do Sul ou o Canadá, co-anfitrião da Copa do Mundo. Nas quartas de final, o vencedor desse confronto provavelmente enfrentará uma das maiores potências do futebol: França ou Alemanha.

De qualquer forma, o jogo Holanda x Marrocos será um confronto especial para vários jogadores. Por exemplo, os jogadores da seleção marroquina Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui e Anass Salah-Eddine nasceram na Holanda, onde Ismael Saibari, nascido na Espanha, também joga há anos.

Segundo o ex-jogador da seleção holandesa Ibrahim Afellay, a Holanda é a favorita contra o Marrocos, que, na opinião do analista, não impressionou muito contra o Haiti. “Não se pode se dar ao luxo de perder a bola dessa forma contra times melhores, e a Holanda tem realmente um time muito bom”, afirmou ele, entre outras coisas.



