A cada grande torneio, renovam-se as acusações contra a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e os árbitros, em meio a alegações de que haveria interferências ou orientações para favorecer determinadas seleções ou estrelas. Com o aumento da polêmica durante a Copa do Mundo de 2026, o ex-árbitro assistente inglês Darren Kane, que já atuou nas edições de 2010 e 2014, se pronunciou para refutar essas alegações com base em sua experiência na competição, afirmando que os árbitros atuam com total independência e que as especulações sobre uma conspiração para coroar a Argentina ou Lionel Messi não têm qualquer fundamento na realidade.

Muitos torcedores acreditam, com base no que circula nas redes sociais e em diversos sites, que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) busca coroar a Argentina e Lionel Messi com o título da Copa do Mundo, e que os árbitros estão envolvidos na execução desse plano.

No entanto, Darren Kane, ex-árbitro assistente inglês, negou categoricamente essas alegações, afirmando que os árbitros se veem constantemente confrontados com acusações infundadas de que fariam parte de uma “teoria da conspiração” — algo que ele descreveu como totalmente sem fundamento.

Ele explicou que teve a honra de atuar como árbitro assistente nas Copas do Mundo de 2010 e 2014, integrando uma equipe de arbitragem que contava com o árbitro principal Howard Webb e o árbitro assistente Michael Mullarkey, ressaltando que a equipe era totalmente independente e tomava suas próprias decisões, e que essa abordagem permanece inalterada até hoje.

Ele observou que os árbitros participantes da Copa do Mundo vêm de diversos países do mundo e de suas federações nacionais e continentais, e são convocados pela “FIFA” por um período que não ultrapassa seis semanas; durante esse período, eles atuam de forma totalmente independente dos dirigentes da federação internacional.

Ele acrescentou à BBC que os árbitros ficam hospedados em um acampamento próprio e não participam de nenhuma reunião com os dirigentes administrativos da FIFA, negando categoricamente a existência de encontros secretos ou instruções específicas que os orientem para resultados determinados.

Ele ressaltou que a rotina diária dos árbitros é extremamente intensa, incluindo treinos físicos, revisão de imagens de vídeo e análise das partidas do dia anterior, além da preparação para os próximos jogos, o que não lhes deixa tempo algum para tais alegações.

O plano de Messi

Ele ressaltou que as especulações sobre a existência de um plano para garantir a chegada de Messi à final não têm qualquer fundamento na realidade, e comentou sobre o boato que se espalhou a respeito do desejo da “FIFA” de realizar uma final entre a Argentina e a Espanha, a fim de apresentar uma imagem simbólica da “passagem do bastão” entre Messi e Lamine Yamal.

Ele disse que, pessoalmente, não sabia da existência da famosa foto que mostra Messi com Lamine Yamal quando este era bebê, e considerou provável que a maioria dos árbitros participantes do torneio também não tivesse conhecimento dela.

Darren Kane reconheceu que os árbitros cometem erros às vezes, considerando isso parte da natureza humana, e que algumas decisões podem parecer contra uma determinada equipe ou seleção, mas a razão se deve à velocidade do jogo, e não à existência de instruções prévias.

Ele acrescentou que os árbitros não apitam as partidas com base nos nomes dos jogadores ou das seleções, mas sim apenas de acordo com o que observam dentro de campo.

Ele citou uma partida que apitou junto com Howard Webb na Liga dos Campeões entre Barcelona e Bayern de Munique, quando Lionel Messi caiu dentro da área, mas a equipe de arbitragem não marcou pênalti.

Ele explicou que revisaram a jogada no dia seguinte, como costumam fazer após cada partida, e reconheceram que a decisão talvez tenha sido errada, mas que a tomaram naquele momento com sinceridade e total convicção, sem levar em conta a identidade do jogador ou do time.

Ele ressaltou que o árbitro toma sua decisão em menos de um segundo e, na maioria das vezes, não tem tempo para identificar o jogador; vê apenas uma camisa vermelha contra uma azul e, então, julga a jogada conforme a percebe.

Confronto entre Argentina e Egito

Ele observou que a disseminação de teorias da conspiração causa danos reais aos árbitros, expondo-os a insultos e pressões psicológicas, o que, às vezes, pode chegar a ameaças às suas famílias.

Ele destacou que o presidente da Comissão de Árbitros da FIFA, Pierluigi Collina, foi obrigado a defender a equipe de arbitragem após a vitória da Argentina sobre o Egito por 3 a 2 nas oitavas de final, depois que a torcida egípcia acusou o árbitro francês François Litxier e sua equipe de parcialidade deliberada a favor da Argentina.

Ele afirmou que Colina estava certo ao alertar sobre o perigo dessas acusações, pois elas podem se transformar em ameaças diretas aos árbitros e suas famílias, ressaltando que testemunhou tais incidentes pessoalmente, embora se considere afortunado por não ter sido alvo delas, talvez por ser árbitro assistente e não árbitro de campo.

Final da Copa do Mundo de 2010

Ele também relembrou a final da Copa do Mundo de 2010 entre Espanha e Holanda, que foi apitada por equipes de arbitragem de seu país, descrevendo aquele dia como um dos momentos de maior orgulho em sua carreira.

Ele explicou que a partida foi uma das mais difíceis de arbitrar, tendo registrado 14 cartões amarelos e a expulsão do zagueiro holandês Johnny Heitinga, além de uma ampla polêmica sobre se Nigel de Jong também merecia um cartão vermelho.

Ele acrescentou que foram alvo de críticas severas do técnico da Holanda, Bert van Marwijk, afirmando que essas pressões são parte natural da profissão de árbitro, desde que as decisões sejam tomadas com sinceridade e imparcialidade.

Ele observou que alguns árbitros, como os ingleses Michael Oliver e Anthony Taylor, sofreram ameaças nos últimos anos devido às suas decisões, considerando que tais atitudes são totalmente inaceitáveis e se agravam com a disseminação de boatos que questionam a imparcialidade dos árbitros.

Teorias da conspiração

Ele disse que, apesar de torcer pela seleção da Inglaterra, não acredita que a arbitragem tenha sido a causa da eliminação dos “Três Leões” diante da Argentina, explicando que considerou a arbitragem branda nos primeiros 25 minutos, mas que isso não foi o fator decisivo para o resultado da partida.

Ele acrescentou que é extremamente frustrante que as teorias da conspiração continuem circulando, apesar de o árbitro suportar uma pressão enorme e tomar decisões decisivas em apenas um segundo, enquanto essas decisões podem acarretar consequências financeiras e esportivas enormes.

Ele enfatizou que a ocorrência de erros de arbitragem não significa que haja uma conspiração, citando vários casos observados no torneio, entre eles o gol da Alemanha contra o Equador, que deveria ter sido anulado por jogo perigoso, e um pênalti que deveria ter sido marcado a favor de Gana contra a Inglaterra após uma falta de Ezri Konsa, além de um gol válido anulado do Brasil contra a Escócia.

Ele explicou que, após a realização de 103 partidas — número que equivale aproximadamente a dez rodadas da Premier League —, a ocorrência de alguns erros torna-se algo natural e difícil de evitar.

Final da Copa do Mundo

Ao encerrar sua fala, ele abordou a nomeação do árbitro esloveno Slavko Vincic para apitar a final da Copa do Mundo, afirmando que a partida representa o auge de sua carreira como árbitro e que a grande emoção que sentiu quando seu nome foi anunciado por Pierluigi Collina reflete o valor dessa conquista.

Ele concluiu dizendo que Vinsic, assim como qualquer árbitro em uma final da Copa do Mundo, não se importa nem um pouco com a identidade do campeão, mas concentra-se inteiramente em conduzir a partida sem cometer erros que afetem o resultado, afirmando que essa é a única preocupação de qualquer árbitro e que tudo o que se diz sobre a existência de conspirações não passa de alegações sem fundamento.