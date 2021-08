Veja os jogadores que já se apresentaram à seleção brasileira; "ingleses" ficam de fora

Equipe de Tite se prepara para enfrentar Chile, Argentina e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A seleção brasileira, que vai encarar Chile, Argentina e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, começou a se apresentar em São Paulo, onde dará início na tarde desta segunda-feira (30), aos preparativos de olho nas partidas.

Ao todo, 21 jogadores já estão à disposição do treinador, são eles: Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, que se apresentaram na noite do último domingo (30), além de Lucas Veríssimo, Casemiro, Eder Militão, Vinicius Jr., Matheus Cunha, Santos, Edenílson, Hulk, Everson, Everton Ribeiro, Gabi, Claudinho, Alex Sandro, Danilo, Weverton, Daniel Alves, Miranda, Guilherme Arana e Malcom, que chegaram nesta segunda.

Gerson é aguardado nesta tarde, diretamente no CT do Corinthians, onde acontece a primeira atividade. O treino está marcado para às 16h. A viagem para Santiago, onde enfrenta o Chile no dia 2 de setembro, será no dia 1, véspera da partida.

Até o momento, os jogadores que atuam na Premier League, não se apresentaram e a CBF já não tem esperanças de contar com esses atletas. Diferente da Argentina, que contará com seus 4 jogadores que atuam no futebol inglês.

Emiliano "Dibu" Martínez, Emilianio Bunedía, Lo Celso e Christian Romero, foram liberados por Aston Villa e Tottenham, seus respecitos clubes, e se apresentaram à seleção argentina. Os atletas disputarão apenas dois jogos, retornando antes para fazer quarentena e não desfalcar suas equipes no campeonato inglês.

Além dos "ingleses", Tite também não contará com Matheus Nunes, que foi barrado pelo Sporting. Para a vaga do meio-campista, a comissão técnica ainda não definiu se vai fazer outra convocação, mas Willian Arão, do Flamengo, e Danilo, do Palmeiras, são monitorados.