Veja a escalação provável do São Paulo para a final contra o Palmeiras

Éder está fora e Luciano não vai iniciar o jogo como titular nesta quinta-feira, às 22h, no Allianz Parque

O técnico Hernán Crespo, do São Paulo, encerrou a preparação para a primeira final do Paulistão contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, às 22h, no Allianz Parque. O time fez um treinamento pela manhã, no CT da Barra Funda.

A provável escalação titular do São Paulo é a seguinte: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez, Gabriel Sara e Reinaldo; Pablo.

A Goal apurou que Éder vai desfalcar o time, com um edema na região posterior da coxa direita, e Luciano não vai iniciar o jogo. Ele se recuperou de um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda e entrou durante os duelos com Mirassol e Racing. Mas sua presença no banco de reservas é incerta. O Tricolor trabalha para tentar ter os dois atacantes à disposição na segunda final, domingo, no Morumbi.

Crespo poupou os titulares na Libertadores na derrota por 1 a 0 para o Racing, terça-feira, no Morumbi. Mesmo assim, o time se classificou às oitavas de final sem entrar em campo. Isso porque o Sporting Cristal bateu o Rentistas por 2 a 0 e colocou o Tricolor no mata-mata.

Por ter melhor campanha no Paulistão, o São Paulo receberá o Palmeiras na segunda final neste domingo, às 16h, no Morumbi. O Verdão é o atual campeão Paulista, e o Tricolor tenta encerrar um jejum de oito anos sem títulos.