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O ex-goleiro da Premier League Brad Friedel acredita que Marcus Rashford e Kobbie Mainoo vão brilhar sob o comando de Mauricio Pochettino, novo técnico do Manchester United. O ídolo norte-americano apontou a ascensão de Dele Alli no Tottenham Hotspur como prova das credenciais do argentino como treinador.

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Novo técnico assume elenco em dificuldades

Friedel acredita que a chegada de Pochettino, com um contrato de dois anos e meio, na próxima semana pode dar início a uma recuperação em Old Trafford após a demissão de Michael Carrick na quinta-feira. Uma sequência de oito jogos sem vitória na Premier League deixou o Manchester United na 18ª posição da tabela. Rashford tem enfrentado muitas dificuldades nesse período: não marcou nem deu assistências em oito partidas por todas as competições nesta temporada.

Trabalho no Tottenham inspira aposta na recuperação dos jovens

Depois de contratar Alli, então com 18 anos, em 2015, o argentino o conduziu a 55 gols e 48 assistências em 194 jogos. O jogador também recebeu, em 2015-16 e 2016-17, os prêmios de Jovem Jogador do Ano da PFA e uma vaga na Seleção do Ano da entidade. Nesse período, o Tottenham terminou uma vez em segundo lugar, duas vezes em terceiro e chegou à sua primeira final da Champions League.

Em conversa com Sam Matterface, Gabby Agbonlahor e Scott Minto na talkSPORT, o ex-goleiro dos Estados Unidos Friedel explicou por que Rashford e Mainoo podem seguir o mesmo caminho: "Em vez de tentar conquistar um jogador mais experiente, acho que ele vai dar atenção a alguns dos mais jovens que têm um potencial incrível.

"Alguém como Marcus Rashford pode realmente crescer sob o comando dele, se for um dos jogadores em quem Mauricio decidir apostar. Mainoo também, jogadores desse tipo. Se você olhar o que ele fez com Dele Alli quando chegou ao Tottenham, era uma situação parecida. Ele é muito bom em fazer com que os jogadores que quer em seu esquema e na cultura que estabelece no clube se sintam extremamente valorizados.

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"Ele é excelente nisso, e toda a sua comissão também é muito boa em demonstrar compreensão e fazer você se sentir querido, talvez até melhor do que realmente é, ao mesmo tempo que garante que você trabalhe duro.

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"Assistimos a muitos jogos do Manchester United e, depois de alguns deles, saímos dizendo: 'Às vezes, os adversários simplesmente trabalham mais do que eles'. Isso não pode acontecer. É um aspecto do jogo que ele não vai tolerar de jeito nenhum, e o nome que está nas costas da sua camisa não faz a menor diferença para ele."

Impasse contratual põe capitão do clube à prova

As atenções também se voltam para a forma como o novo técnico lidará com o capitão Bruno Fernandes, em meio à incerteza sobre o futuro de longo prazo do meio-campista português em Manchester. O capitão já recusou uma segunda proposta de renovação de contrato feita pela diretoria, e seu vínculo atual termina no fim da temporada.

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Questionado se Pochettino vai querer manter o meia no elenco principal, Friedel acrescentou: "Acho que ele vai querer manter os jogadores talentosos no clube, mas não vai tolerar Bruno se ele tiver um ego grande. Não conheço Bruno pessoalmente. Acho que Mauricio não é bobo. Ele vai querer os melhores jogadores em campo, mas vai querer que estejam totalmente comprometidos.

"Se não estiverem, ele vai agir muito rápido para tirá-los do clube. Imagino que primeiro tentará trabalhar com Bruno e, se achar que ele não vai se encaixar, não creio que terá problema em substituí-lo.

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"Ele é um jogador de altíssima qualidade, todos sabemos disso. Mauricio constrói uma cultura no clube. Se ele não aderir a ela, vai sair."

Confronto com o Liverpool aguarda o novo comando

Pochettino deixará seu cargo nos Estados Unidos após as próximas partidas da equipe contra o Haiti para começar a trabalhar em Manchester na semana que vem. Sua passagem por Old Trafford começará com um difícil desafio pela Premier League contra o grande rival Liverpool, em 22 de novembro. Implantar uma ética de trabalho incansável e garantir o comprometimento total de seus jogadores mais experientes será essencial para tirar o clube da zona de rebaixamento.