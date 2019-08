Veja os gols de Grêmio 2 x 0 Athletico, pela semifinal da Copa do Brasil

André volta a decidir para o Tricolor Gaúcho, que sai na frente na série semifinal, e Jean Pyerre amplia em cobrança de falta

Nesta quarta-feira (14), e -PR se enfrentaram, em Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do 2019. Os dois times vão brigando pela vantagem no caminho até a decisão, já que o duelo de volta, em Curitiba, acontece apenas no dia 4 de setembro.

E quem começou melhor foram os donos da casa. Em jogada pessoal pelo lado esquerdo, invadiu a área e bateu colocado, pra fora. Na sequência, Rony teve boa falta frontal para os paranaenses, mas acabou cobrando mal.

E foi justamente após um ataque forte do Athletico que o Grêmio conseguiu sair na frente. Jean Pyerre puxou ataque e a bola chegou para Cebolinha, que levantou na medida para André desviar de cabeça e abrir o marcador na Arena, aos 23 minutos da primeira etapa.

Os visitantes ainda teriam outra boa oportunidade para igualar com Cirino, que tabelou com Marco Rubén, invadiu a área e chutou na trave de Paulo Victor.

No segundo tempo, o Grêmio seguiu melhor e passou a criar ainda mais chances com a bola rolando, mas só fechou a contagem em cobrança de falta: Jean Pyerre tirou da barreira e venceu o goleiro , fechando o 2 a 0 para os gaúchos.

Curiosamente, Grêmio e Athletico terão um duelo 'intermediário' pelo Brasileirão, no dia 24, também na Arena. Antes disso, porém, a dupla vai a campo neste final de semana, com o Furacão recebendo o (sábado, 17, às 19h), pouco antes do Tricolor receber o (21h).