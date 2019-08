Veja o gol de falta de Messi contra o Liverpool eleito o mais bonito da última Champions League

Messi concorreu ao lado de Cristiano Ronaldo, Rakitic e Pedro; argentino levou o prêmio com gol em cima do Alisson

Lionel Messi recebeu outro prêmio individual como jogador de futebol. O gol do argentino na 2018-19 diante do foi eleito o mais bonito daquela edição do torneio.

O público escolheu o gol do Hermano como o mais bonito por meio de uma votação no site oficial da Uefa. O golaço de falta aconteceu durante a vitória do em partida de ida das semifinais, contra o Liverpool. Na ocasião, o Barça venceu por 3 a 0, mas perdeu a partida de volta por 4 a 0 e disse adeus à Champions.