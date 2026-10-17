Lamine Yamal abriu o placar para o FC Barcelona contra o Real Betis na noite de sábado com um gol extraordinário. O atacante de 19 anos colocou os catalães em vantagem por 1 a 0 após apenas dez minutos, com um golaço.

Yamal recebeu a bola de Fermín López e decidiu partir para cima. O ponta espanhol passou por Fran García com um belo corte e abriu espaço para finalizar.

Do lado direito da área, Yamal bateu de esquerda com muita força, sem tomar impulso. A bola fez uma curva belíssima e entrou no ângulo oposto, sem dar qualquer chance ao goleiro Álvaro Valles.

O Barcelona teve mais posse de bola desde o início e tentou pressionar o Real Betis imediatamente. O time da casa também apareceu no ataque nos primeiros minutos com Abde Ezzalzouli, ex-atacante do Barcelona, mas Pedri afastou de cabeça um cruzamento e evitou o perigo.

Apesar do calendário apertado, Flick decidiu escalar Yamal novamente entre os titulares. Antes da partida, o treinador havia dito que não pretendia poupar seu principal jogador por enquanto.







