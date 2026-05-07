Veja: Hakim Ziyech se destaca com uma linda cobrança de falta e entra na seleção marroquina para a Copa do Mundo

Hakim Ziyech parece estar entrando em forma no momento certo. O canhoto de 33 anos foi fundamental para o Wydad AC na noite de quarta-feira, com dois gols que garantiram a vitória sobre o COD Meknes.
Ziyech, que disputou 64 partidas pela seleção, é o assunto número um no Marrocos, país apaixonado por futebol, no que diz respeito à Copa do Mundo, já que disputou sua última partida pela seleção dos Leões do Atlas em setembro de 2024.
No entanto, muitos torcedores esperam que o canhoto volte a integrar a seleção durante a Copa do Mundo de 2026. De qualquer forma, Ziyech mostrou seu melhor lado contra o Meknes (vitória por 2 a 0). Em especial, seu chute de falta aos 23 minutos foi impressionante: a cerca de 25 metros, Ziyech não deu chances ao goleiro Aymane Majid.
Ziyech marcou seu segundo gol pouco antes do intervalo, de pênalti. O ex-jogador do Ajax espera que o técnico Mohamed Ouahbi o leve como reforço para a Copa do Mundo.