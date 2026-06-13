O comentarista iemenita Hassan Al-Aidrous explodiu de alegria na cabine de comentários, após o gol histórico de Boualem Khoukhi, que garantiu ao Catar o primeiro ponto de sua história na Copa do Mundo contra a Suíça, na noite de sábado.

O comentarista da “BeIN Sports” gritou em voz alta: “Goleeeee, Catar... Pelo Deus, conseguiu, Catar!”, em um momento de emoção positiva que refletiu a alegria de todo um povo com a conquista histórica.

Um vídeo que circulou, publicado pelo canal catariano em suas páginas nas redes sociais, mostrou Al-Eidros, em estado de grande entusiasmo dentro da cabine, gritando e comemorando o gol decisivo que saiu aos cinco minutos do tempo de acréscimo, garantindo à seleção catariana um valioso empate de 1 a 1 contra a seleção suíça.

Em um vídeo de apenas 32 segundos, Al-Eidros aparece gritando com força: “Vamos lá, Catar!”, repetindo a frase várias vezes, antes de acrescentar com evidente emoção: “Pelo Deus, conseguiu, Catar!”, numa expressão sincera da alegria coletiva pela conquista do primeiro ponto do Catar na Copa do Mundo, após três derrotas consecutivas na edição de 2022.

O gol de Khoukhi saiu com uma cabeçada forte após cruzamento de Hammam Al-Amin aos 90+5 minutos, após uma partida totalmente dominada pela Suíça, que abriu o placar com um gol de Breel Embolo de pênalti aos 17 minutos, antes que o goleiro Mahmoud Abu Nada salvasse sua equipe com defesas espetaculares, e Khoukhi entrasse para a história nos momentos finais.