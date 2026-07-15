Veja: Ciao Henrique marca seu primeiro gol pelo Ajax de maneira espetacular

O Ajax abriu o placar já aos 15 minutos da partida amistosa contra o VfL Bochum, na quarta-feira. Após uma bela jogada, a bola chegou a Caio Henrique, que marcou seu primeiro gol defendendo as cores do time de Amsterdã.

Henrique foi contratado neste verão por 10,5 milhões de euros do AS Monaco. O brasileiro de 28 anos deve se tornar o lateral-esquerdo titular do Ajax, após uma temporada marcada principalmente por frustrações nessa posição.

A primeira impressão que Henrique deixa é, de qualquer forma, boa, pois, mesmo que seja “apenas” um jogo amistoso, seu primeiro gol já está registrado. Contra o Bochum, ele marcou o 1 a 0.

Após uma rápida combinação entre Abdellah Ouazane e Oscar Gloukh, a bola chegou à área de 16 metros para Henrique, que havia avançado. Com o corpo meio virado, ele chutou com controle com o pé esquerdo, mandando a bola para o fundo do gol, passando pelo goleiro do Bochum, Timo Horn.

Aliás, Henrique nem sequer é conhecido por seus gols: o lateral-esquerdo marcou cinco vezes em toda a sua carreira até agora. Porém, ele já deu 49 assistências.