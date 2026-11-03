A morte de Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, reabriu o debate sobre a possível responsabilidade legal do goleiro de Andorra, Jesús Owono, após a violenta colisão entre os dois durante o confronto das duas equipes na segunda divisão espanhola, em um episódio que terminou com uma grave lesão do atacante, antes que seu clube anunciasse sua morte na manhã de terça-feira.

O Tenerife confirmou, em comunicado oficial, a morte do jogador, expressando seu profundo pesar e enviando condolências à sua família e aos seus admiradores, além de pedir respeito à privacidade da família nessas circunstâncias dolorosas.

Segundo o jornal espanhol «Sport», a morte do jogador eleva a importância dos questionamentos legais sobre o episódio, já que a questão pode passar da investigação sobre a responsabilidade por uma lesão esportiva para a possível análise de um crime de homicídio culposo, caso a investigação comprove que a intervenção do goleiro ultrapassou os limites dos riscos aceitáveis na prática do futebol e constituiu uma negligência grave que causou diretamente a morte do atacante.

O Código Penal espanhol, em seu artigo 142, prevê a punição de quem causa a morte de uma pessoa em decorrência de negligência grave com pena de prisão que varia entre um e 4 anos, enquanto a morte resultante de negligência menos grave é punida com multa que varia entre 3 meses e 18 meses.

Mas a morte de De Miguel não significa automaticamente a condenação do goleiro de Andorra nem a comprovação de sua responsabilidade penal, pois cabe às autoridades competentes determinar a natureza da intervenção e suas circunstâncias, e se o goleiro violou as regras do jogo de uma forma que ultrapasse os erros habituais e os riscos inerentes ao futebol.

Também é preciso comprovar a existência de uma relação causal direta entre a colisão e a morte, com base em relatórios médicos, provas em vídeo e avaliações técnicas.

Entre os elementos que podem ser decisivos para o caso está a análise das gravações da partida para determinar a posição da bola no momento do choque, a forma como o goleiro se lançou em direção ao atacante, e se ele poderia ter evitado a colisão, além do recurso a especialistas para avaliar a gravidade da infração e sua relação com o desfecho a que chegou o episódio.

O cartão vermelho recebido por Owono não representa uma sentença de condenação penal, assim como a punição esportiva não impede a abertura de um processo judicial independente, caso existam indícios que justifiquem a investigação. Por outro lado, a gravidade da intervenção ou o desfecho trágico, por si só, não bastam para comprovar a prática de um crime.

Espera-se que os relatórios médicos e a investigação das circunstâncias da morte tenham um papel decisivo para determinar se o episódio se enquadra entre os riscos esportivos habituais, ou se ultrapassou esse limite, configurando uma conduta que envolve negligência criminal passível de responsabilização perante a justiça espanhola.