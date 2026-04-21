Veerman recebe conselho do campeão europeu: “Trocar o PSV por esta competição de ponta”

Joey Veerman parece que vai deixar o PSV ao final desta temporada. A Premier League pode ser uma opção para o meio-campista de Volendam, mas Arnold Mühren acha que Veerman se destacaria mais em outra liga de ponta da Europa.

“Acho que ele deve ir para a Itália”, aconselha o ex-meio-campista de times como Ajax, Ipswich Town e Manchester United, em entrevista à Voetbal International. “Muitos holandeses fazem sucesso lá, o futebol combina com ele.”

Mühren teve sucesso como jogador na Inglaterra e tem grande admiração pela Premier League. “Mas em um país como a Itália ele pode se destacar e seu estilo de jogo é valorizado. Embora, é claro, o Brentford também não tenha batido à porta à toa, já que eles têm um meio-campo bastante bom.”

“Acho que ele deve ir para um clube que não esteja na zona de rebaixamento, mas onde ele possa se realizar”, repete o ex-jogador, que também é natural de Volendam e sabe que o Fenerbahçe fez uma proposta concreta em janeiro. “É um grande clube, mas eu gostaria de ver o Joey em uma grande competição. A Série A, por exemplo. Juventus, Internazionale, Roma, times desse tipo.”

Mühren refere-se então ao percurso que Marten de Roon trilhou nos últimos anos. “Ele também é um grande jogador na Atalanta, não é? Para o Joey seria uma experiência legal, acho que ele mesmo também quer. Acho que ele vai estar no auge nos próximos anos, tem muita experiência acumulada na Holanda, joga de forma fantástica agora e voltou a ser campeão.”

“E não digo isso porque ele é de Volendam, né? Isso não importa para mim. Eu olho para as qualidades e o Joey as tem”, conclui o campeão europeu de 1988. Veerman tem contrato com o PSV até meados de 2028 e é avaliado pelo Transfermarkt em 27 milhões de euros.