Vecchio, Fabián Noguera: Quais as novidades do Santos após folga na Copa América?

Peixe não fez contratações durante a pausa e ainda perdeu Jean Lucas

O saiu para a pausa da confiando que, mesmo com alguns jogadores disputando a competição continental, não iria sofrer com a janela de transferência do futebol europeu. Mas essa esperança durou poucos dias.

Isso porque o acabou perdendo o meia Jean Lucas -emprestado pelo - e negociado com o . Além disso, o Alvinegro não faturou nada com a transação, já que não tinha uma opção de compra fixada ou uma taxa de vitrine. O jogador, inclusive, já foi apresentado no clube francês e mandou uma mensagem ao time da Vila Belmiro.

Obrigado por tudo Santos foi uma honra vestir essa camisa, obrigado por tudo !!🙌🏽👏🏽👏🏽❤️ pic.twitter.com/2RM2P55Zgq — Jean Lucas (@jeanlucas_08) 25 de junho de 2019

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Má notícia para Jorge Sampaoli, que vinha escalando o meia entre os titulares nas últimas rodadas do Brasileirão antes da parada. O técnico, preocupado com a perda de uma peça importante, voltou do período de folga para conversar com o presidente José Carlos Peres, mas acabou se reunindo com um outro dirigente, já que o cartola não compareceu ao encontro.

Mais artigos abaixo

Meu uruguaio já está de volta e trabalhou na academia do CT Rei Pelé, nesta manhã. 🇺🇾❤️ pic.twitter.com/HbRxCA9zgB — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 25 de junho de 2019

O Santos não realizou contratações durante a pausa, mas conta com os retornos de Vecchio, Fabián Noguera e Caju, que estavam emprestados e seguem com o futuro indefinido dentro do clube. O trio terá pouco tempo para mostrar a Sampaoli que merece uma oportunidade de permanecer com o elenco santista até o fim da temporada.

O Peixe volta a campo no dia 13 de julho, contra o , na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.