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Perez MourinhoGetty Images

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Vazamentos graves em Madri... Negócio de 150 milhões provoca um confronto precoce entre Pérez e Mourinho

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Os problemas começaram antes do anúncio oficial

Uma reportagem da imprensa espanhola revelou uma grande surpresa envolvendo o português José Mourinho, o provável novo técnico do Real Madrid.

Mourinho se despediu do seu antigo clube, o Benfica, nesta quarta-feira, e espera-se que o Real Madrid anuncie, nas próximas horas, a sua nomeação como técnico da equipe.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que, apesar de Mourinho ainda não ter sido nomeado oficialmente como técnico do Real Madrid, as últimas horas já testemunharam o primeiro desentendimento entre ele e a diretoria do clube, liderada por Florentino Pérez.

O jornal indicou que o motivo seria a oferta feita pelo clube para contratar Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid.

O clube real declarou em comunicado oficial ontem: “O Real Madrid de Futebol anuncia que, após a reunião do Conselho de Administração de hoje, apresentou uma oferta no valor de 150 milhões de euros ao Atlético de Madrid para adquirir os direitos federais do jogador Julián Álvarez”.

E continuou: “Após analisar e avaliar a oferta, o Atlético de Madrid agradeceu ao clube pela proposta apresentada no âmbito das boas relações existentes entre os dois clubes e a recusou, referindo-se à cláusula de rescisão no contrato do jogador (500 milhões de euros)”.

O jornal enfatizou que Mourinho não deseja contratar Julián Álvarez.

 A versão do Real Madrid alega que o técnico português estava ciente de que o clube apresentaria uma oferta pelo jogador argentino, mas não a aprovou.

Por sua vez, fontes próximas a Mourinho esclareceram que ele não tinha conhecimento algum da oferta feita a Julián Álvarez e só ficou sabendo quando o Real Madrid divulgou o comunicado oficial anunciando a recusa do Atlético de Madrid à oferta.

 De acordo com essas fontes, o técnico português ficou extremamente insatisfeito com o fato de o clube ter tomado essa decisão sem seu conhecimento, especialmente porque ele não estava entusiasmado com a possibilidade de Julián se juntar ao time.

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