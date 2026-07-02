Vazamentos confidenciais revelam o caos no Senegal após o terremoto da Copa do Mundo!

A eliminação da seleção do Senegal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 não foi apenas uma derrota futebolística para a Holanda, mas revelou uma crise mais profunda dentro do elenco dos “Leões da Teranga”, depois que o jornal francês “L’Équipe” divulgou uma série de revelações chocantes que antecederam e acompanharam a participação da seleção no torneio.

A seleção senegalesa se despediu da Copa do Mundo de forma dramática, após perder para a Holanda por 2 a 3, apesar de estar na frente até os 86 minutos, quando sofreu um gol que reduziu a diferença, seguido pelo gol de empate menos de três minutos depois, antes que a seleção holandesa marcasse o gol da vitória na segunda prorrogação.

Crise financeira e administrativa atinge o campo de treinamento

O jornal “L’Équipe” revelou que a seleção senegalesa passou por uma situação de caos administrativo antes do início do torneio, já que os jogadores só puderam treinar em seu campo uma única vez, devido ao não pagamento das taxas de uso das instalações esportivas.

O jornal acrescentou que o técnico Babi Thiaw comandou a seleção na Copa do Mundo sem contrato oficial, após o término de seu contrato anterior, e que só houve acordo para a assinatura de um novo contrato após a segunda rodada da fase de grupos.

Além disso, o jornal destacou que os jogadores entraram no torneio sem receber seus direitos financeiros, sejam os bônus pela classificação para a Copa do Mundo ou os bônus pela conquista anterior da Copa Africana das Nações, o que causou um clima de insatisfação no elenco.

Decisões polêmicas durante o torneio

A confusão se estendeu também aos aspectos técnicos, já que o “L’Équipe” esclareceu que o amistoso contra a seleção dos Estados Unidos só foi acordado após a chegada da delegação do Senegal ao território americano.

Além disso, a seleção chegou aos Estados Unidos três semanas inteiras antes de sua primeira partida contra a França, enquanto a maioria das seleções preferiu chegar pouco antes do torneio para evitar o cansaço e a duração excessiva da concentração.

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O jornal revelou ainda que a Federação Senegalesa contratou um analista de vídeo adicional após o início do torneio, uma medida considerada como indício de falta de planejamento prévio.

Algumas decisões técnicas suscitaram dúvidas, entre elas o envio do jovem zagueiro Mamadou Sar para participar da coletiva de imprensa antes do confronto contra a Bélgica, apesar de ele não ter jogado nenhum minuto durante a fase de grupos, o que causou frustração no jogador.

Além disso, o relatório criticou a insistência da comissão técnica em escalar o veterano Kalidou Koulibaly em detrimento de Mamadou Sar, considerando que a decisão se baseou mais na experiência do jogador e em seu histórico com a seleção do que em sua preparação técnica.

Esses bastidores destacam a magnitude das crises que envolveram a seleção senegalesa durante a Copa do Mundo, levantando questionamentos sobre o impacto da desorganização administrativa e técnica no final dramático da trajetória da equipe no torneio.