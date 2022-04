Vasco x Vila Nova: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar nesta sexta-feira (8) para Vasco x Vila Nova, a partir das 19h (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada da Série B. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, cinco meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo returno da Série B 2021. Na ocasião, o jogo terminou empatado em 2 a 2.

Com ingressos esgotados, a torcida do Vasco promete uma grande festa na estreia da equie na Série B 2022, que luta pelo acesso à Primeira Divisão.

No último ano, a equipe carioca encerrou a competição na décima colocação, enquanto o Vila Nova ficou em nono.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em São Januário, o Vasco deve entrar em campo com poucas mudanças em relação ao time que perdeu para o Flamengo na semifinal do Carioca.

Juninho, que se recupera de um incômodo na coxa direita, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, o técnico Zé Ricardo pode optar pela entrada de Yuri Lara.

Por outro lado, Gabriel Dias, Erick, Zé Vitor e Palacios, novos reforços, não estão regularizados, são desfalques.

"Agora é colocar em prática tudo o que trabalhamos nas últimas semanas. O Vila Nova vai impor dificuldades como todos os outros adversários. Serão jogos de altíssimo nível, e esperamos que nosso estádio seja um grande suporte para a gente começar bem a Série B. Vamos ter um clima de apoio, e espero que a gente corresponda, que a gente faça o torcedor embalar no entusiasmo que ele vem mostrando nos últimos jogos.", afirmou o técnico Zé Ricardo.

Já o Vila Nova, sob o comando do técnico Higo Magalhães, pode ter a estreia do do lateral-direito Alex Silva e do volante Rafinha. Assim, Moacir e Wagner deixam o time titular.

Tony, Bruno Collaço, Diogo, lesionados, estão fora, enquanto Daniel Amorim é tratado como dúvida.

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição, Edimar, Zé Gabriel, Yuri Lara, Nenê, Gabriel Pec, Figueiredo e Raniel.

Possível escalação do Vila Nova: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Rafinha, Pablo Roberto e Arthur Rezende; Matheuzinho, Pablo Dyego e Victor Andrade.

DESFALQUES

VASCO:

Ulisses, Matheus Barbosa e Sarrafiore: lesionados

Gabriel Dias, Erick, Zé Vitor e Palacios: não regularizados

VILA NOVA:

Tony, Diogo e Bruno Collaço: departamento médico

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vasco x Vila Nova será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, nesta sexta-feira (8).