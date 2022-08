Vasco x Tombense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (13), pela 24ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Depois de empatarem no primeiro turno, Vasco e Tombense se enfrentam neste sábado (13), em São Januário, a partir das 11h (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na quarta posição, com 39 pontos, o Vasco entra em campo pressionado depois da derrota para a Ponte Preta por 3 a 1 na última rodada.

Para o confronto em casa, o técnico interino Emílio Faro terá todos os seus principais jogadores a disposição, como Yuri e Nenê que retornam de suspensão

Do outro lado, o Tombense, que não vence há duas rodadas (uma derrota e um empate), busca a recuperação para seguir na luta pelo G-4.

O técnico Bruno Pivetti terá o retorno de Zé Ricardo, que cumpriu suspensão na última rodada, mas Luan e Keké, lesionados, seguem fora.

Prováveis escalações

Possível escalação do VASCO: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Andrey e Nenê; Gabriel Pec, Raniel e Alex Teixeira.

Possível escalação da TOMBENSE: Felipe Garcia; Diego Ferreira, Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo, Jean Lucas e Everton Galdino; Renatinho e Ciel.

Desfalques da partida

Vasco:

sem desfalques confirmados.

Tombense:

Luan e Keké: lesionados.

Quando é?

JOGO Vasco x Tombense DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: (RS)

Assistentes: (GO)

Quarto árbitro: (SP)

VAR: (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 0 Chapecoense Série B 31 de julho de 2022 Ponte Preta 3 x 1 Vasco Série B 9 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Vasco Série B 18 de agosto de 2022 20h (de Brasília) Bahia x Vasco Série B 28 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Tombense

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 0 Tombense Série B 6 de agosto de 2022 Tombense 0 x 0 Vila Nova Série B 9 de agosto de 2022

Próximas partidas

11h (de Brasília)