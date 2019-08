Vasco x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela 16ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Mirando a recuperação no Campeonato Brasileiro após a goleada sofrida para o , o recebe o neste domingo (25), às 16h (de Brasília), em São Januário, em confronto válido pela 16ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para São Paulo), além do canal Premiere. Aqui, na Goal, você também acompanha em tempo real, minuto a minuto.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x São Paulo DATA Domingo, 25 de agosto LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão pela TV Globo (para São Paulo), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Vindo de goleada para o Flamengo, seu maior rival, o técnico Vanderlei Luxemburgo testou uma nova formação da equipe visando o duelo contra o São Paulo.

A boa notícia fica com o retorno do atacante Rossi, que treinou entre os reservas durante a semana. Há boa chance de ele ser relacionado para o confronto.

O Vasco ocupa a 15ª posição, com 17 pontos.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Pikachu, Henriquez, Castan e Henrique; Richard, Raul, Andrey e Marcos Junior; Talles e Marrony.

SÃO PAULO

Sem perder há 10 jogos, registrando quatro empates e seis vitórias, o Tricolor não poderá contar com Reinaldo, por ter recebido o terceiro cartão amarelo no Brasileirão, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na última quarta-feira (21).

Para a vaga de Reinaldo, a tendência é que o técnico Cuca opte por Léo.

Birgando pela parte de cima da tabela, o São Paulo ocupa a quarta posição, com 30 pontos. Dois a menos que o líder .

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda e Léo; Tchê Tchê e Liziero; Vitor Bueno, Daniel Alves, Antony; Raniel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Vasco Brasileirão 11/08/2019 Vasco 1 x 4 Flamengo Brasileirão 17/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Brasileirão 01/09/2019 19h (de Brasília) Vasco x Brasileirão 07/09/2019 11h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Ceará Brasileirão 18/08/2019 -PR 0 x 1 São Paulo Brasileirão 21/08/2019

Próximas partidas