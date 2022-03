Vasco x Resende: onde assistir ao vivo, horário e informações pelo Campeonato Carioca 2022

Vasco e Resende se enfrentam neste domingo (13), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, do Cariocão Play, na plataforma de streaming, e da Twitch (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTv), e do YouTube (Camisa 21).

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Resende DATA Domingo, 13 de março de 2022 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, o Cariocão Play, na plataforma de streaming, a Twitch (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTv), e o YouTube (Camisa 21), na internet, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (13), em São Januário.

MAIS INFORMAÇÕES

Pressionado após perder dois clássicos e ser eliminado da Copa do Brasil (perdeu nos pênaltis para o Juazeirense), o Vasco volta as atenções para o Cariocão.

Vasco e Botafogo já estão confirmados para as semifinais, mas resta saber quem será terceiro e quarto colocados.

Já o Resende, na quinta posição, com 12 pontos, vem de derrota para o Fluminense por 4 a 0.

Confira abaixo as datas e horários das semifinais:

Jogos de ida:

16/03 às 20h (de Brasília) - 3º lugar x Flamengo (local a definir)

19/03 às 20h (de Brasília) - 4º lugar x Fluminense (local a definir)

Jogos de volta:

20/03 às 16h (de Brasília) - Flamengo x 3º lugar (Maracanã)

27/03 às 16h (de Brasília) - Fluminense x 4º lugar (Maracanã)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Vasco

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Vasco Campeonato Carioca 6 de março de 2022 Juazeirense 1 (4) x (2) 1 Vasco Copa do Brasil 9 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Vila Nova Série B 9 de abril de 2022 A definir Chapecoense x Vasco Série B 23 de abril de 2022 A definir

Resende

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 1 x 2 Resende Campeonato Carioca 2 de março de 2022 Resende 0 x 4 Fluminense Campeonato Carioca 5 de março de 2022

Próximas partidas