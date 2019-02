Vasco x Resende: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Depois do adiamento da rodada, as equipes se enfrentam pela semifinal da Taça Guanabara

O Vasco recebe o Resende nessa quarta-feira (13), às 21h30 (Brasília), no Estadio do Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara. O duelo será transmitido tanto na TV aberta como na fechada, e também poderá ser acompanhado minuto a minuto clicando aqui .

Por conta do incêndio no alojamento do CT Ninho do Urubu, a rodada de jogos, que estava prevista para acontecer no último sábado (9) foi adiada e reagendada. O jogo terá público baixo por conta da recomendação da Prefeitura do Rio de Janeiro em evitar sair de casa, uma vez que as fortes chuvas estão causando alagamentos na cidade e, por conta disso, a venda de ingressos foi suspensa.

Veja informações da partida!

JOGO Vasco x Resende DATA Quarta-feira, 13 de fevereiro LOCAL Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão da Globo e Premiere FC . Aqui na Goal Brasil você também acompanha o tempo real do jogo!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Mesmo com o time considerado titular completo, Alberto Valentim deve optar por uma escalação sem todos os jogadores considerados titulares. Bruno César deve começar no banco de reservas. Ramon, Breno, Marcelo Mattos e Cláudio Winck estão descartados para o confronto.

Provável escalação:

RESENDE

O treinador Edson Souza não sabe se poderá contar com o volante Vitinho, que se recupera de um edema no pé. Maxwell, artilheiro do torneio com seis gols, está confirmado.

Provável escalação: Ranule; Filipi, Rhayne, Lucão e Jeanderson; Joseph, Léo Silva, Vitinho e Arthur Faria; Maxwell e Zambi.