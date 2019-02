Vasco x Fluminense: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

As equipes entram em campo na disputa pelo titulo da Taça Guanabara

Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo (17), às 17h (Brasília), no Estádio do Maracanã, pela final da Taça Guanabara. O duelo será transmitido tanto na TV aberta como na fechada, e você também poderá acompanhar minuto a minuto clicando aqui .

Para chegar a finalíssima do torneio, o Vasco eliminou o Resende. Por sua vez, o Fluminense venceu o Flamengo com o gol no final da partida.

Veja informações da partida!

JOGO Vasco x Fluminense DATA Domingo, 17 de fevereiro LOCAL Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão da Globo (RJ, AP. AM, ES, DF, Juiz de Fora, MA, PA, PB, PI, RN, RO, RR, SE, TO); e Premiere. Aqui na Goal Brasil você também acompanha o tempo real do jogo!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Provável escalação: Fernando Miguel, Cáceres, Werley, Leandro Cástan e Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Raul, Yago Pikachu, Bruno César (ou Dudu) e Marrony; Maxi López

FLUMINENSE

Provável escalação: Rodolfo; Ezequiel, Digão, Matheus Ferraz e Marlon; Aírton, Bruno Silva e Daniel; Everaldo, Luciano e Yony González.